Egypte : le bateau du roi Kheops restauré en public

Des visiteurs admirent le premier bateau solaire du roi Khéops, au Grand Musée égyptien de Gizeh, en Égypte, le mardi 23 décembre 2025.   -  
By Ali Bamba

Egypte

Un bateau ayant appartenu à un pharaon égyptien a été exposé mardi dans la salle d'exposition du Grand Egyptian Museum pendant qu'il était réassemblé en temps réel.

Le bateau en bois de cèdre, l'un des deux bateaux retrouvés ayant appartenu au roi Kheops, a été assemblé à partir de mardi matin sous les yeux de dizaines de visiteurs.

L'assemblage du bateau de 42 mètres de long, qui se trouve à côté de son jumeau déjà assemblé et exposé, devrait prendre environ quatre ans, selon Issa Zeidan, responsable de la restauration au Grand Egyptian Museum. Il contient 1 650 pièces de bois.

Le roi Kheops a régné sur l'Égypte ancienne il y a plus de 4 500 ans et a construit la grande pyramide de Gizeh.

"Vous assistez aujourd'hui à l'un des projets de restauration les plus importants du 21e siècle", a déclaré le ministre du tourisme et des antiquités, Sherif Fathy, qui a assisté à l'événement.

Le musée d'un milliard de dollars, également connu sous le nom de GEM, a été présenté comme le plus grand du monde lors de son inauguration somptueuse le mois dernier.

Il abrite près de 50 000 objets, dont la collection de trésors de la tombe du célèbre roi Toutânkhamon, découverte en 1922.

Le musée, situé près des pyramides, à la périphérie du Caire, devrait accroître les recettes touristiques de l'Égypte et contribuer à soutenir son économie en difficulté.

Le bateau est l'un des deux qui ont été découverts en 1954, en face du côté sud de la Grande Pyramide.

L'excavation de ses parties en bois a commencé en 2014, selon le site web du musée.

La fonction exacte des bateaux n'est pas claire, mais les experts pensent qu'ils ont été utilisés pour transporter le corps du roi Kheops lors de ses funérailles ou qu'ils étaient destinés à son voyage dans l'au-delà avec le dieu du soleil Râ, selon le musée.

