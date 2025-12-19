Bienvenue sur Africanews

L’Égypte intensifie ses efforts de médiation pour éviter une escalade au Liban

Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, et son homologue libanais Nawaf Salam à Beyrouth, au Liban, le 19 décembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Liban

Le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouly, poursuit à Beyrouth sa mission de médiation pour éviter une nouvelle offensive israélienne au Liban.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, au Grand Sérail, M. Madbouly a réaffirmé la détermination de l’Égypte à empêcher toute détérioration supplémentaire des relations entre les deux pays, dans un contexte de fortes tensions liées au processus de désarmement du Hezbollah.

« Nous réaffirmons la position constante de l’Égypte en soutien au Liban, à ses autorités, à son gouvernement et à son peuple. L’Égypte réitère également son engagement durable à accompagner le pays dans cette phase particulièrement délicate, marquée par des défis exceptionnels à tous les niveaux », a déclaré M. Madbouly.

Pour sa part, M. Salam a évoqué les perspectives de coopération entre le Liban et l’Égypte dans plusieurs secteurs vitaux, allant de l’énergie aux transports, de l’industrie à l’économie numérique, ainsi que dans les infrastructures, l’éducation et l’irrigation. « La relation entre nos deux pays dépasse le simple échange d’intérêts », a-t-il souligné.

Le Premier ministre égyptien a également participé à une réunion du « Mécanisme », le comité international chargé de superviser le cessez-le-feu, à Naqoura, dans le sud du Liban. Cette deuxième rencontre depuis l’élargissement du comité à des membres civils visait à renforcer la sécurité et à faciliter le retour des populations déplacées, dans un contexte régional sensible.

