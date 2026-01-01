Bienvenue sur Africanews

Florilège des feux d'artifices en Afrique pour le Nouvel An 2026

Des feux d'artifice explosent au-dessus des casinos du Strip de Las Vegas peu après minuit, lors des célébrations du Nouvel An, le jeudi 1er janvier 2026, à Las Vegas.   -  
Copyright © africanews
Steve Marcus/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

and Michael Oduor

Nouvel An

Comme dans plusieurs régions du monde, l'Afrique a accueilli le nouvel avec des feux d’artifice.

Au Kenya, des centaines de Kényans ont bloqué une autoroute à Nairobi mercredi soir dans l'attente d'une cette fresque lumineuse qui marque le début de la nouvelle année 2026.

La foule d'automobilistes et de familles a suivi le compte à rebours à diodes électroluminescentes.

Les feux d'artifice ont explosé de manière éblouissante tandis que les personnes garées pare-chocs contre pare-chocs criaient "Bonne année".

Même spectacle de lumière, par-dessus les plus hauts symboles de l'Egypte pour célébrer l’événement - les pyramides de Gizeh.

