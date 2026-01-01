Florilège des feux d'artifices en Afrique pour le Nouvel An 2026

Comme dans plusieurs régions du monde, l'Afrique a accueilli le nouvel avec des feux d’artifice.

Au Kenya, des centaines de Kényans ont bloqué une autoroute à Nairobi mercredi soir dans l'attente d'une cette fresque lumineuse qui marque le début de la nouvelle année 2026.

La foule d'automobilistes et de familles a suivi le compte à rebours à diodes électroluminescentes.

Les feux d'artifice ont explosé de manière éblouissante tandis que les personnes garées pare-chocs contre pare-chocs criaient "Bonne année".

Même spectacle de lumière, par-dessus les plus hauts symboles de l'Egypte pour célébrer l’événement - les pyramides de Gizeh.