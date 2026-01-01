Florilège des feux d'artifices en Afrique pour le Nouvel An 2026

Nouvel An
Comme dans plusieurs régions du monde, l'Afrique a accueilli le nouvel avec des feux d’artifice.
Au Kenya, des centaines de Kényans ont bloqué une autoroute à Nairobi mercredi soir dans l'attente d'une cette fresque lumineuse qui marque le début de la nouvelle année 2026.
La foule d'automobilistes et de familles a suivi le compte à rebours à diodes électroluminescentes.
Les feux d'artifice ont explosé de manière éblouissante tandis que les personnes garées pare-chocs contre pare-chocs criaient "Bonne année".
Même spectacle de lumière, par-dessus les plus hauts symboles de l'Egypte pour célébrer l’événement - les pyramides de Gizeh.
01:22
Nigeria : la bataille de l'espoir en 2026
00:58
Le monde célèbre le passage à 2026 sous les feux d'artifice
Aller à la video
Royaume-Uni : l’opposition demande l’expulsion d'Alaa Abdel-Fattah
01:08
CAN 2025 : "aucune équipe faible", selon le sélectionneur égyptien
01:24
L'activiste anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah est rentré au Royaume-Uni
03:00
CAN 2025 : Salah envoie l'Égypte en 8e, le Maroc bute contre le Mali [Football Now]