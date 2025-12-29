Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC: Le porte-parole de l'armée suspendu après des propos anti-tutsi

Le porte-parole de l'armée congolaise a été suspendu dimanche 28 décembre après des propos discriminatoires envers les femmes tutsies   -  
Copyright © africanews
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo est prise dans une controverse sur la tolérance supposée du gouvernement envers les rhétoriques anti-tutsi.

Dernière polémique en date, les propos discriminatoires du porte-parole de l’armée congolaise.

Invité de la télévision publique samedi, le général-major Sylvain Ekenge a ciblé les femmes tutsies, en les accusant de faire partie d’une prétendue stratégie d’infiltration du Rwanda.

La réaction des autorités ne s’est pas fait attendre. Dès le lendemain, Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions de porte-parole des FARDC.

Dans un communiqué, l'Etat-major général a condamné des propos “incompatibles avec les valeurs républicaines et les missions constitutionnelles” de l’armée, et qui “ne reflètent ni la position de la RDC, ni celle du Président de la République, ni du Gouvernement. pas la position du gouvernement."

Mais pour les critiques du président Félix Tshisekedi, cet incident n’est pas isolé. Le gouvernement rwandais accuse de longue date les forces congolaises de violences contre la minorité tutsie des Banyamulenge, dans le Sud Kivu.

Cette dernière controverse intervient dans un contexte de fortes tensions entre les deux pays, alors que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, contrôlent toujours de larges portions de l’est de la RDC.

Sources additionnelles • RFI, Le Monde

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.