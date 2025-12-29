RDC: Le porte-parole de l'armée suspendu après des propos anti-tutsi

La République démocratique du Congo est prise dans une controverse sur la tolérance supposée du gouvernement envers les rhétoriques anti-tutsi.

Dernière polémique en date, les propos discriminatoires du porte-parole de l’armée congolaise.

Invité de la télévision publique samedi, le général-major Sylvain Ekenge a ciblé les femmes tutsies, en les accusant de faire partie d’une prétendue stratégie d’infiltration du Rwanda.

La réaction des autorités ne s’est pas fait attendre. Dès le lendemain, Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions de porte-parole des FARDC.

Dans un communiqué, l'Etat-major général a condamné des propos “incompatibles avec les valeurs républicaines et les missions constitutionnelles” de l’armée, et qui “ne reflètent ni la position de la RDC, ni celle du Président de la République, ni du Gouvernement. pas la position du gouvernement."

Mais pour les critiques du président Félix Tshisekedi, cet incident n’est pas isolé. Le gouvernement rwandais accuse de longue date les forces congolaises de violences contre la minorité tutsie des Banyamulenge, dans le Sud Kivu.

Cette dernière controverse intervient dans un contexte de fortes tensions entre les deux pays, alors que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, contrôlent toujours de larges portions de l’est de la RDC.