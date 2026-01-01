La RDC accuse le Rwanda d'avoir tué 1 500 civils au cours du mois dernier

La République démocratique du Congo a accusé le Rwanda d'avoir tué plus de 1 500 civils dans l'est du pays depuis début décembre, lorsque la milice M23, soutenue par Kigali, a lancé une nouvelle offensive.

Quelques jours seulement après la signature par les gouvernements congolais et rwandais d'un accord de paix négocié par les États-Unis le 4 décembre, le M23 a pris la ville clé d'Uvira, provoquant la fuite de dizaines de milliers de personnes vers le Burundi.

« Le bilan provisoire des victimes civiles des opérations rwandaises, qui ont vu l'utilisation combinée de bombes et de drones kamikazes... depuis début décembre, s'élève à plus de 1 500 », selon un communiqué du gouvernement congolais daté de mercredi.

Condamnant un « acte d'agression manifeste du Rwanda », la RDC a également accusé Kigali d'avoir envoyé « trois nouveaux bataillons rwandais » dans la province orientale du Sud-Kivu, dans le but d'avancer vers « l'axe stratégique de Kalemie » dans la province minière du Sud-Est du Tanganyika.

Si le M23 marche vers le sud jusqu'au Tanganyika, le groupe armé prendrait pied dans le nord-est de la région clé anciennement connue sous le nom de province du Katanga, le cœur minier de la RDC et une source de revenus essentielle pour le Trésor congolais.

Depuis qu'il a repris les armes en 2021, le M23 s'est emparé de vastes zones de l'est du Congo, riche en minerais, avec le soutien du Rwanda, provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes et déclenchant une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver.

Après avoir lancé sa dernière offensive le 2 décembre, après six mois d'accalmie, le groupe armé a pris Uvira le 10 décembre, et avec elle le contrôle de la frontière terrestre avec le Burundi, allié de la RDC.

Après que Washington ait accusé le Rwanda d'avoir violé l'accord de paix - salué par le président américain Donald Trump comme un accord « miraculeux », malgré l'offensive du M23 - le groupe a déclaré le 17 décembre qu'il se retirerait de la ville de plusieurs milliers d'habitants.

Mais Washington et la RDC ont tous deux mis en doute la sincérité de l'annonce du M23, tandis que des sources locales ont déclaré jeudi à l'AFP que des membres du M23 en civil et des policiers étaient restés à Uvira.

« Nous vivons et travaillons avec eux », a déclaré à l'AFP par téléphone un habitant employé dans une société de sécurité, sous couvert d'anonymat.

En début de semaine, l'armée congolaise a déclaré avoir repris plusieurs localités autour d'Uvira à la suite de « violents affrontements ».

La prise de la ville est survenue près d'un an après que le M23 s'est emparé des grandes villes de l'est, Goma et Bukavu, capitales des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Selon les Nations unies, plus de 80 000 personnes ont fui vers le Burundi à la suite de la dernière avancée du M23, qui a également provoqué le déplacement d'au moins un demi-million de personnes à l'intérieur du Sud-Kivu seulement.