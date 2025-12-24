CAN 2025 : les supporters ivoiriens affluent sur la fan zone de Marrakech

Ce mercredi 24 décembre à 18h30, la Côte d’Ivoire défendra son titre face au Mozambique, au Stade de Marrakech.

Dans la Fan zone, qui s’étend de la place historique Jemaa el-Fna aux ruelles animées de l’ancienne médina, les visiteurs vont pouvoir profiter des écrans géants pour suivre la rencontre en direct.

L’ambiance chaleureuse et conviviale ravit les supporters venus de tous horizons. « Honnêtement, c'est la première fois que nous venons ici. Les gens sont très accueillants et super gentils. On peut voir les matchs en direct sur les écrans géants, c'est très agréable. On peut aussi manger ici si on veut », confie un fan enthousiaste.

Sur le plan historique, la Côte d’Ivoire domine largement les confrontations face au Mozambique. Depuis 1986, les deux équipes se sont affrontées à six reprises en matchs officiels, avec quatre victoires pour les Éléphants et deux matchs nuls. Le Mozambique n’a jamais réussi à s’imposer face aux Ivoiriens, ce qui confère à la rencontre un enjeu particulier.

La soirée s’annonce donc riche en émotions, tant pour les joueurs que pour les supporters, dans un décor où le sport et la culture marocaine se mêlent harmonieusement.