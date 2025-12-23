Bienvenue sur Africanews

CAN 2025 : Nigeria - Tanzanie en ouverture du groupe C à Fès

By Ali Bamba

Maroc

Le Nigeria effectue son entrée à la coupe d'Afrique des Nations 2025 ce mardi face à la Tanzanie à Fès, dans le groupe C.

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en match officiel, les Super Eagles l'avaient emporté 1-0 lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2016.

Après avoir digéré son élimination de la course au Mondial prochain, la génération dorée des super eagles arrive au Maroc dans la peau d'un favoris selon bien d’observateurs.

Fort de ses talents de classe mondiale tels que Victor Osimhen et Ademola Lookman, les hommes d'Eric Sekou Chelles partagent la même poule que la Tunisie et l'Ouganda qui d'ailleurs s'affrontent à 20 heures GMT au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

