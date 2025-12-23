CAN 2025 : Nigeria - Tanzanie en ouverture du groupe C à Fès

Maroc
Le Nigeria effectue son entrée à la coupe d'Afrique des Nations 2025 ce mardi face à la Tanzanie à Fès, dans le groupe C.
La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en match officiel, les Super Eagles l'avaient emporté 1-0 lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2016.
Après avoir digéré son élimination de la course au Mondial prochain, la génération dorée des super eagles arrive au Maroc dans la peau d'un favoris selon bien d’observateurs.
Fort de ses talents de classe mondiale tels que Victor Osimhen et Ademola Lookman, les hommes d'Eric Sekou Chelles partagent la même poule que la Tunisie et l'Ouganda qui d'ailleurs s'affrontent à 20 heures GMT au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.
01:00
Arrêt sur images du 23 décembre 2025
05:00
CAN 2025 : le Maroc débute par une victoire contre les Comores [Football Now]
Aller à la video
CAN 2025 : le Maroc s’impose face aux Comores en match d’ouverture
Aller à la video
CAN 2025 : le sélectionneur égyptien apporte son soutien à Mo Salah
03:00
Maroc : Jour-J pour la CAN 2025 [Football Now]
01:01
PSG : Nasser el-Khelaifi de nouveau acquitté dans l'affaire Valcke