Solstice d’hiver : Louxor célèbre l’alignement solaire du temple de Karnak

À Louxor, des centaines de visiteurs se sont levés à l’aube ce dimanche 21 décembre pour observer un phénomène rare : le lever du soleil s’alignant avec l’axe du temple d’Amon-Rê, au sein du complexe de Karnak, à l’occasion du solstice d’hiver.

Corcovado Bucero, touriste espagnol, a confié : « C’est une matinée fantastique , j’ai beaucoup apprécié le spectacle que nous avons vu et c’était vraiment agréable de voir le soleil se lever ce matin, et c’est le premier jour, donc nous espérons voir encore beaucoup de choses. »

Nahim Quintana, touriste mexicain, a ajouté : « Je ressens une énergie particulière ici et je suis tellement heureux. J’ai l’impression de renaître, d’avoir comblé mon cœur, mon esprit et ma vie. »

Construit il y a plus de 2 000 ans, le temple de Karnak abrite plusieurs sanctuaires dédiés à des divinités telles qu’Amon-Rê, Ptah et Osiris. Ses murs de 20 mètres de haut et ses colonnes sculptées témoignent de l’ingéniosité architecturale des anciens bâtisseurs.

Hisham Abu Zeid, vice-gouverneur de Louxor, a précisé : « Les rayons du soleil s’alignent sur le sanctuaire principal des temples historiques et uniques de Karnak le 21 décembre de chaque année, annonçant l’arrivée de l’hiver et le début de la saison des semailles pour les anciens Égyptiens. »

Chaque solstice d’hiver, le spectacle du lever du soleil sur Karnak rappelle la précision astronomique des anciens Égyptiens et continue d’attirer touristes, archéologues et égyptologues du monde entier.