Nigeria : Abuja célèbre le son de la paix et de l'unité à travers son Festival de Reggae

Alors que le reste du monde se prépare à la période des fêtes de fin d'année, les fans de reggae et les artistes se sont réunis à Abuja, au Nigeria, pour célébrer le festival Reggae 2025.

Avec son rythme et ses rythmes caractéristiques, ce genre musical a largement dépassé ses origines caribéennes pour devenir un phénomène mondial qui transcende les frontières culturelles et géographiques.

Christman, artiste reggae, explique que la musique reggae est utilisée pour prêcher l'amour, la paix, l'unité et l'humanité.

"La perspective générale du reggae est celle d'une musique consciente. Quiconque pratique le reggae est considéré comme un prophète, parce que le reggae n'est pas quelque chose que l'on choisit et que l'on suit, il doit être en vous, il est né. Chaque musicien de reggae est donc considéré comme un prophète. Et chaque prophète est porteur d'un message", a-t-il ajouté.

"Tout ce qui concerne la musique reggae me ramène à l'époque de Bob Marley et m'a donné une plateforme pour grandir. J'ai toujours aimé le reggae en grandissant et cela a eu un impact sur ma musique parce que je suis un artiste de rap", a déclaré l'artiste Remy Salvany.

La musique reggae est profondément influencée par des mouvements religieux et culturels qui ont mis l'accent sur l'identité africaine ; cependant, les artistes reggae africains ont plus de mal à rattraper les artistes d'autres genres, en termes de ventes et de nombre d'écoutes en continu.

Formidable, un artiste basé au Royaume-Uni, a déclaré que les artistes reggae d'autres régions hors d'Afrique se débrouillent bien sur la scène mondiale par rapport à ceux du Nigeria.

"Je connais Chucky à Portsmouth où je vis, il est le plus grand là-bas, mais quand il s'agit du Nigeria, il n'est pas aussi bon que nous le pensions", a-t-il déclaré.

"Partout, dans le monde, les musiciens de reggae veulent venir au Nigeria. Je suis originaire du Nigeria et je suis allé en Jamaïque et dans certaines parties de l'Amérique du Sud, et je vois la façon dont la musique reggae est célébrée dans le monde, et oui, ils veulent venir au Nigeria parce qu'ils pensent que le Nigeria est le marché pour notre type de musique", a déclaré Device, un artiste de reggae.

Cependant, One Lord, un artiste reggae ghanéen, a déclaré que la plupart d'entre eux se débrouillaient très bien sur le continent.

"Tous ceux qui font de la musique reggae s'en sortent bien, tous ceux qui appartiennent à des genres musicaux différents écoutent du reggae, donc les artistes reggae s'en sortent bien, le son parle de lui-même, donc tous ceux qui font du reggae s'en sortent parfaitement bien.

Le reggae est profondément influencé par le rastafarisme, un mouvement religieux et culturel qui met l'accent sur l'identité africaine. En 2018, l'UNESCO a inscrit la musique reggae au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.