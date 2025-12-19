Nigéria : Lagos s'illumine à l'approche de Noël

Vendredi soir, à Lagos, des Nigérians se sont rassemblés pour admirer les décorations de Noël, un moment de répit dans un quotidien marqué par l’insécurité et la précarité économique.

Malgré les inquiétudes grandissantes liées à la hausse des prix et aux violences qui secouent le pays, des familles et des amis ont arpenté les rues scintillantes, s’arrêtant devant les sapins illuminés, les rennes lumineux et les tunnels de lumière pour capturer des souvenirs en photos et en vidéos.

« Dans un contexte aussi incertain, il est crucial de créer des souvenirs », confie Simeonny Ogboru, chef cuisinier venu admirer les décorations avec sa compagne. « Peu importe les dangers, nous devons continuer à vivre et à chercher des moments de bonheur. »

Le Nigeria traverse une année particulièrement difficile : enlèvements, attaques violentes dans plusieurs régions, et une inflation galopante qui grignote le pouvoir d’achat des ménages.

Pourtant, les festivités de fin d’année et les attractions lumineuses attirent toujours les foules dans les grandes villes. Pour beaucoup, ces sorties ne sont pas seulement une célébration, mais une échappatoire, une façon de résister à l’adversité.