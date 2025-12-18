AES : le Burkina libère les 11 membres de l'armée de l'air nigériane

Le Burkina Faso a libéré mercredi 11 membres du personnel de l’armée de l’air nigériane qui étaient détenus depuis le 8 décembre après que leur avion a effectué un atterrissage d’urgence, a indiqué le ministre nigérian des Affaires étrangères.

"Grâce à un dialogue soutenu, nous avons également résolu la question concernant les pilotes et l’équipage de l’armée de l’air nigériane, réaffirmant ainsi l’efficacité de la diplomatie pour traiter des questions sensibles", a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Yusuf Tuggar dans un communiqué publié sur X.

Le régime militaire du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, a libéré le personnel à la suite de réunions avec une délégation nigériane conduite par Tuggar, ajoute le communiqué.

Le personnel comprenait deux membres d’équipage et neuf passagers, ont précisé des responsables. "Les questions ont été réglées, ils ne sont plus détenus", a déclaré à l’Associated Press Alkasim Abdulkadir, porte-parole de Tuggar.

Le Nigeria et le Burkina Faso ont convenu de tenir des consultations régulières et d’engager des actions visant à approfondir la coopération bilatérale et l’intégration régionale, a indiqué Abdulkadir.

L’armée de l’air nigériane avait déclaré la semaine dernière que l’appareil se dirigeait vers le Portugal pour une maintenance programmée lorsqu’il a effectué l’atterrissage d’urgence dans l’ouest du Burkina Faso. Elle a précisé que l’atterrissage avait été réalisé conformément aux directives internationales et aux procédures de sécurité standard.

Cet atterrissage d’urgence a conduit l’Alliance des États du Sahel à placer ses défenses aériennes et antiaériennes en état d’alerte maximale, avec l’autorisation de "neutraliser tout aéronef qui violerait l’espace aérien de la confédération", selon un communiqué du général Assimi Goïta, chef de la junte militaire malienne. L’alliance regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

L’équipage va désormais acheminer l’appareil vers le Portugal pour la maintenance programmée, a indiqué jeudi la porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères, Kimiebi Ebienfa.

L’atterrissage d’urgence est survenu dans un contexte de relations tendues entre l’Alliance des États du Sahel et le Nigeria, ce dernier ayant participé à des efforts d’intervention ayant contribué à faire échouer un coup d’État de courte durée plus tôt ce mois-ci au Bénin, où l’armée de l’air nigériane a mené des frappes aériennes visant les auteurs du putsch. Le Burkina Faso se situe à la frontière nord-ouest du Bénin et le Nigeria à la frontière orientale de ce pays.

Le Nigeria est l’un des 15 membres du bloc régional ouest-africain, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l’Alliance des États du Sahel après s’être retirés de la CEDEAO, qu’ils accusent d’imposer des sanctions inhumaines liées aux coups d’État et d’agir contre les intérêts des citoyens des pays membres de l’alliance.