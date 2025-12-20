CAN 2025 - Maroc : arrivée des équipes nationales

Les délégations nationales continuent de débarquer au Maroc en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dimanche.

Arrivés vendredi à Rabat, les Algériens sont sous pression dans le groupe E après leur élimination dès la phase de groupes lors de la dernière édition. Les Fennecs affronteront le Burkina Faso, la Guinée-Équatoriale et le Soudan.

Dans la journée, l'équipe du Gabon est arrivée à Casablanca pour entamer les derniers préparatifs avant son entrée en lice contre le Cameroun le 24 décembre.

Les deux équipes partagent le groupe F avec le Mozambique et la Côte d'Ivoire, championne du monde en titre.

Pierre-Emerick Aubameyang devrait manquer le match d'ouverture du Gabon après s'être blessé à la cuisse lors de la victoire 1-0 de Marseille contre Monaco dimanche.

Le Gabon retrouve la CAN après avoir manqué l'édition de 2023.