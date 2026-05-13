Irak : l’armée dément la présence d’une base militaire israélienne sur le territoire

Les autorités irakiennes affirment qu’il n’y a aucune base secrète de l'armée israélienne dans le désert irakien. Selon les rumeurs qui circulent, cette base aurait servi de centre logistique pour les opérations d'Israël dans le cadre de la guerre contre l'Iran.

Cette information a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal. Les autorités israéliennes ne l’ont pas commenté ces informations.

Mardi, l’armée irakienne a envoyé des forces dans le désert entre Najaf et Karbala, afin démentir ces allégations.

Les responsables irakiens ont déclaré qu'une force étrangère avait été découverte dans cette zone désertique début mars et qu'une patrouille militaire irakienne dépêchée sur place avait été attaquée. La force étrangère s'est alors retirée, ont-ils ajouté. L'Irak n'a pas confirmé publiquement la nationalité de cette force.

"Nous pensons qu'il s'agissait d'une petite force qui est venue et n'est pas restée plus de 48 heures", a déclaré le général Abdul-Amir Yarallah, chef d’état-major des forces armées irakiennes, lors d’une visite sur le site de la base présumée.

Le général de division Tahseen al Khafaji, porte-parole du ministère irakien de la Défense, a déclaré que le 3 mars, l’armée avait reçu des informations concernant "une petite force ennemie dans une zone spécifique du désert de Najaf", et que les forces irakiennes s’étaient rendues sur place le lendemain pour vérifier.

À moins de 25 kilomètres de là, la force qui s'était rendue sur place a essuyé une attaque aérienne, qui a entraîné le martyre d'un de nos combattants et blessé deux autres", a-t-il déclaré.

Al Khafaji a indiqué que les forces irakiennes s’étaient retirées après avoir essuyé des tirs, mais qu’elles étaient revenues le lendemain et n’avaient trouvé aucun signe d’une base ni aucune présence militaire.

"On pense que les forces étaient présentes pendant très peu de temps et qu’il s’agissait d’une force très réduite", a-t-il déclaré, ajoutant que les opérations de recherche "n’ont rien révélé qui indique que les forces aient été stationnées là depuis longtemps dans cette zone".

Les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran le 28 février, déclenchant une guerre régionale dans laquelle l’Irak s’est retrouvé pris entre deux feux.