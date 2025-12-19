France : au Touquet, les agriculteurs manifestent devant la maison du président

Ce vendredi matin, les agriculteurs français se sont réunis devant la maison du président Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte au Touquet.

Malgré le report de la signature de l'accord UE-Mercosur, leurs revendications n’ont pas encore été pleinement prises en compte et ils continuent leur mouvement de protestation. Ils étaient une cinquantaine d'agriculteurs à avoir répondu à l’appel des syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA).

"Hier, nos collègues ont manifesté à Bruxelles, ils étaient plus de 10 000. Ils ont obtenu un sursis d'un mois pour le Mercosur, mais ce que nous voulons, c'est qu'ils y renoncent complètement. Le Mercosur est en discussion depuis plus de 10 ans. Dans le contexte géopolitique complètement différent d'aujourd'hui, il n'a plus aucune raison d'être", explique Benoit Thilliez, agriculteur et membre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) Hauts-de-France.

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs disent vouloir rester mobilisés pour exiger l'annulation de ce traité. Les syndicats agricoles protestent également contre la réduction de certaines subventions prévues dans la Politique agricole commune de l’Union Européenne et l'introduction d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.