Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

France : manifestations contre les mesures d'austérités

Des policiers antiémeutes prennent position devant un restaurant en feu lors du mouvement de protestation « Bloquons Tout » à Paris, en France, le mercredi 10 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

France

La France a connu par endroits un mercredi agité dans le cadre du mouvement « Bloquons tout » né sur les réseaux sociaux.

À Paris comme dans d'autres grandes villes du pays, de nombreux manifestants étaient aux prises avec les forces de l'ordre contre les mesures d'austérité du gouvernement Bayrou.

La grève du 10 septembre a mobilisé les foules en pleine capitale et régions d'Île-de-France - avec des rassemblements et foyers de tension à Châtelet aux Halles, Gare du Nord et place des Fêtes.

Plus tôt, la police a dispersé les manifestants à coup de gaz lacrymogènes.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé 250 arrestations aux premières heures d'une journée de manifestations nationales prévues contre le Président Macron, les coupes budgétaires et d'autres revendications.

Ces manifestations ont lieu le jour même de la prise de fonction du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.