France : manifestations contre les mesures d'austérités

France
La France a connu par endroits un mercredi agité dans le cadre du mouvement « Bloquons tout » né sur les réseaux sociaux.
À Paris comme dans d'autres grandes villes du pays, de nombreux manifestants étaient aux prises avec les forces de l'ordre contre les mesures d'austérité du gouvernement Bayrou.
La grève du 10 septembre a mobilisé les foules en pleine capitale et régions d'Île-de-France - avec des rassemblements et foyers de tension à Châtelet aux Halles, Gare du Nord et place des Fêtes.
Plus tôt, la police a dispersé les manifestants à coup de gaz lacrymogènes.
Le ministère de l'Intérieur a annoncé 250 arrestations aux premières heures d'une journée de manifestations nationales prévues contre le Président Macron, les coupes budgétaires et d'autres revendications.
Ces manifestations ont lieu le jour même de la prise de fonction du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu.
01:13
Népal : le Premier ministre démissionne après de violentes manifestations
01:17
Népal : au moins 17 morts lors d'une manifestation contre l’interdiction des réseaux sociaux
01:00
Macron accueille un sommet à Paris sur la sécurité post-guerre pour l'Ukraine
01:08
Depuis trois mois, le Togo attend son nouveau gouvernement
01:18
Guerre Israël-Hamas : manifestations au Kenya, Sénégal et en Afrique du Sud
Aller à la video
En Tunisie, climat tendu face à une mobilisation syndicale contre le régime