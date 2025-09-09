France : la chute du gouvernement de François Bayrou

Les députés ont renversé le gouvernement français lors d'un vote de confiance lundi, une nouvelle crise pour la deuxième économie d'Europe qui oblige le président Emmanuel Macron à chercher un quatrième Premier ministre en 12 mois.

Le Premier ministre François Bayrou a été évincé à une écrasante majorité par un vote de 364 voix contre 194. M. Bayrou a payé le prix de ce qui est apparu comme une erreur politique stupéfiante, en pariant que les législateurs soutiendraient son point de vue selon lequel la France doit réduire les dépenses publiques pour maîtriser ses dettes. Au lieu de cela, ils ont profité du vote organisé par M. Bayrou pour se liguer contre le centriste de 74 ans qui a été nommé par M. Macron en décembre dernier.

La disparition de l'éphémère gouvernement minoritaire de M. Bayrou - qui est désormais tenu par la Constitution de présenter sa démission après un peu moins de neuf mois au pouvoir - annonce un regain d'incertitude et un risque d'impasse législative prolongée pour la France, qui est aux prises avec des défis pressants, notamment des difficultés budgétaires et, sur le plan international, les guerres en Ukraine et à Gaza, ainsi que les priorités changeantes du président américain Donald Trump.

Recherche d'un remplaçant

Bien que M. Macron ait eu deux semaines pour se préparer à l'effondrement du gouvernement après que M. Bayrou a annoncé en août qu'il demanderait un vote de confiance sur ses plans budgétaires impopulaires, aucun candidat de premier plan n'a émergé pour lui succéder.

Après le départ de Gabriel Attal du poste de Premier ministre en septembre 2024, suivi de l'éviction de l'ancien négociateur du Brexit Michel Barnier par le Parlement en décembre et de la disparition de M. Bayrou, M. Macron est à nouveau à la recherche d'un remplaçant pour créer un consensus au sein de la chambre basse du parlement, qui compte de nombreux opposants au dirigeant français.

Le bureau de M. Macron a déclaré qu'il accepterait la démission du gouvernement de M. Bayrou mardi et qu'il nommerait un nouveau Premier ministre "dans les prochains jours".

En tant que président, M. Macron conservera des pouvoirs importants en matière de politique étrangère et d'affaires européennes et restera le commandant en chef de l'armée nucléaire. Mais sur le plan intérieur, les ambitions du président, âgé de 47 ans, sont de plus en plus menacées de ruine.

L'origine du dernier effondrement du gouvernement est la décision stupéfiante de Macron de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 2024, déclenchant une élection législative dont le dirigeant français espérait qu'elle renforcerait la main de son alliance centriste, pro-européenne. Mais le pari s'est retourné contre lui, produisant une législature éclatée sans bloc politique dominant au pouvoir pour la première fois dans la république moderne de la France.

Privés d'une majorité viable, ses gouvernements minoritaires sont passés de crise en crise, survivant aux caprices de blocs politiques opposés de gauche et d'extrême droite qui n'ont pas assez de sièges pour gouverner eux-mêmes, mais qui peuvent, lorsqu'ils s'associent, renverser les choix de M. Macron.

Le pari de Bayrou

M. Bayrou a lui aussi lancé un pari en demandant un vote de confiance, une décision qui s'est rapidement retournée contre le vétéran de la politique puisque les législateurs de gauche et d'extrême droite ont saisi l'occasion de l'évincer, cherchant ainsi à accroître la pression sur M. Macron.

Dans son dernier discours en tant que premier ministre devant l'Assemblée nationale, M. Bayrou a admis qu'il était risqué de mettre son destin en jeu. Mais il a déclaré que la crise de la dette française l'obligeait à rechercher un soutien législatif pour trouver des solutions, face à ce qu'il a appelé "une hémorragie silencieuse, souterraine, invisible et insupportable" d'emprunts publics excessifs.

"Le plus grand risque était de ne pas en prendre, de laisser les choses continuer sans rien changer, de continuer à faire de la politique comme d'habitude", a-t-il déclaré. "La soumission à la dette est comme la soumission par la force militaire. Dominés par les armes, ou dominés par nos créanciers, à cause d'une dette qui nous submerge - dans les deux cas, nous perdons notre liberté".

À la fin du premier trimestre 2025, la dette publique de la France s'élevait à 3 346 milliards d'euros, soit 114 % du produit intérieur brut. Le service de la dette reste un poste budgétaire important, représentant environ 7 % des dépenses de l'État.

Le Pen veut de nouvelles élections

L'Assemblée nationale, qui compte 577 sièges, a interrompu ses vacances d'été pour se réunir lors d'une session extraordinaire marquée par un drame politique. Les opposants de M. Macron se sont efforcés de tirer parti de la crise pour demander de nouvelles élections législatives, faire pression pour le départ de M. Macron ou se bousculer pour obtenir des postes au sein du prochain gouvernement.

La dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen a appelé M. Macron à dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale, apparemment convaincue que son parti, le Rassemblement national, et ses alliés obtiendraient la majorité lors d'une nouvelle élection législative rapide, ce qui lui permettrait de former un nouveau gouvernement.

"Un grand pays comme la France ne peut pas vivre avec un gouvernement de papier, surtout dans un monde tourmenté et dangereux", a-t-elle déclaré.

Des problèmes pressants

Dans un ultime effort pour sauver son poste avant le vote, M. Bayrou a averti que la France risquait son avenir et son influence en accumulant des milliers de milliards de dettes, plaidant pour un resserrement de la ceinture.

Le remplaçant choisi par M. Macron évoluera dans le même environnement précaire et sera confronté aux mêmes problèmes budgétaires urgents. Dans le système politique français, le premier ministre est nommé par le président, responsable devant le parlement et chargé de mettre en œuvre la politique intérieure, notamment les mesures économiques. M. Macron lui-même s'est engagé à rester en fonction jusqu'à la fin de son mandat en 2027, mais il risque de devenir un canard boiteux sur le plan national si la paralysie politique se poursuit.

Plaidant en faveur de coupes sombres pour redresser les finances publiques, M. Bayrou a proposé de réduire les dépenses de 44 milliards d'euros (51 milliards de dollars) en 2026, après que le déficit de la France a atteint 5,8 % du PIB l'année dernière, bien au-delà de l'objectif officiel de 3 % fixé par l'Union européenne.

S'exprimant devant l'Assemblée nationale, il a brossé un tableau dramatique d'une France devenue redevable à ses créanciers étrangers et dépendante de sa capacité à vivre au-dessus de ses moyens - des problèmes qui, a-t-il prévenu, dureraient plus longtemps que son gouvernement si aucune mesure n'était prise pour y remédier.

"Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer la réalité", a déclaré M. Bayrou aux législateurs. "La réalité restera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter et le fardeau de la dette - déjà insupportable - deviendra de plus en plus lourd et de plus en plus coûteux".