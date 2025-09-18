Maroc : pénurie de sardines sur les marchés français

Les boîtes de sardines se font de plus en plus rares dans les rayons. Un produit du quotidien, souvent bon marché et apprécié pour sa simplicité, est désormais difficile à trouver. En cause : une pénurie qui s’aggrave, sous l’effet conjugué de la surpêche et du changement climatique.

Dans les supermarchés comme chez les poissonniers, les clients l’ont bien remarqué : les stocks s’amenuisent, les prix commencent à grimper. Pourtant, peu savent que la majorité des sardines consommées en France ne sont pas pêchées localement, mais proviennent du Maroc, où la ressource est, elle aussi, sous pression.

Les hausses de température de l’eau, le dérèglement des courants marins et la surexploitation des bancs de sardines compromettent le renouvellement de l'espèce. Résultat : des campagnes de pêche moins fructueuses et une industrie de la conserve qui peine à suivre.

À Marseille, berceau historique de la sardine en France, l’inquiétude monte aussi bien chez les professionnels que chez les consommateurs. Certains fabricants de conserves traditionnelles ont déjà réduit leur production.

Face à cette crise, les experts appellent à des mesures de gestion durable des stocks, mais préviennent : sans action rapide, la sardine pourrait devenir un produit de luxe, inaccessible pour de nombreux foyers.