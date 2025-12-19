Football : l'impact de la CAN 2025 au Maroc sur la Premier League

La Coupe d’Afrique des Nations pèse lourdement sur la Premier League, certaines de ses plus grandes stars prenant la direction du tournoi, organisé en plein milieu de la saison. Et ce week-end marque la première journée de matches durant laquelle les équipes devront se passer de ces joueurs.

Il est regrettable que la CAN soit perçue comme une nuisance pour de nombreux clubs européens — même si le football international en général peut être vu de cette manière lorsqu’il entre en conflit avec les ambitions des clubs de remporter des titres. Mais au moins, la Coupe du monde, le Championnat d’Europe ou la Copa América se déroulent pendant l’intersaison des grands championnats européens.

La CAN a traditionnellement lieu en janvier-février, mais elle a été avancée cette année — de ce dimanche au 18 janvier — ce qui entraîne moins de perturbations pour les championnats espagnol, allemand et français, qui disposent de pauses hivernales de durées variables entre décembre et janvier.

La Premier League, en revanche, se joue pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, avec en plus la contrainte de la FA Cup intégrée à l’une des périodes les plus chargées de la saison. Des clubs comme Liverpool et Manchester United devraient disposer d’effectifs suffisamment étoffés pour faire face à l’absence de joueurs clés comme Mohamed Salah et Bryan Mbeumo.

Mais cela pourrait avoir un impact majeur sur Sunderland, qui ne se trouve qu’à deux points du top 4 après un début de saison remarquable. Arthur Masuaku, Noah Sadiki, Bertrand Traoré, Habib Diarra, Chemsdine Talbi et Reinildo Mandava participent tous à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.

Sunderland est un cas à part avec autant de joueurs appelés au tournoi, mais pour Crystal Palace, la perte d’un seul joueur — Ismaïla Sarr — est potentiellement significative, compte tenu de son importance pour l’équipe. De même, Brighton perd son milieu de terrain clé Carlos Baleba.

Burnley, avant-dernier du classement, perd trois joueurs, tout comme Fulham.

À noter qu’en tête du classement, Arsenal n’a aucun joueur à la CAN, tout comme Aston Villa, prétendant au titre, et Chelsea — ce qui pourrait s’avérer déterminant au cours du mois à venir.

Joueurs de Premier League participant à la CAN

Brentford

Dango Ouattara (Burkina Faso), Frank Onyeka (Nigeria)

Brighton

Carlos Baleba (Cameroun)

Burnley

Axel Tuanzebe (RD Congo), Hannibal Mejbri (Tunisie), Lyle Foster (Afrique du Sud)

Crystal Palace

Ismaïla Sarr (Sénégal

Everton

Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal)

Fulham

Calvin Bassey (Nigeria), Samuel Chukwueze (Nigeria), Alex Iwobi (Nigeria)

Liverpool

Mohamed Salah (Égypte)

Manchester City

Rayan Aït-Nouri (Algérie), Omar Marmoush (Égypte)

Manchester United

Bryan Mbeumo (Cameroun), Amad Diallo (Côte d’Ivoire), Noussair Mazraoui (Maroc)

Nottingham Forest

Willy Boly (Côte d’Ivoire), Ibrahim Sangaré (Côte d’Ivoire)

Sunderland

Arthur Masuaku (RD Congo), Noah Sadiki (RD Congo), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Habib Diarra (Sénégal), Chemsdine Talbi (Maroc), Reinildo Mandava (Mozambique)

Tottenham Hotspur

Yves Bissouma (Mali), Pape Matar Sarr (Sénégal)

West Ham United

Aaron Wan-Bissaka (RD Congo), El Hadji Malik Diouf (Sénégal)

Wolverhampton Wanderers

Emmanuel Agbadou (Côte d’Ivoire), Tawanda Chirewa (Zimbabwe)