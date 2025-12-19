Football : ce qu'il faut savoir sur la CAN 2025 au Maroc

La Coupe d’Afrique des nations débute dimanche, avec le Maroc pays hôte qui ambitionne d’offrir un spectacle à la hauteur de sa volonté de devenir une puissance mondiale du football.

Le tournoi, qui durera quatre semaines, est présenté comme une répétition générale très médiatisée avant la Coupe du monde 2030, dont le Maroc sera l’un des principaux coorganisateurs. Le royaume a ainsi lancé l’un des programmes d’infrastructures les plus ambitieux de l’histoire du sport africain pour s’y préparer.

Vingt-quatre équipes venues de tout le continent s’affronteront dans neuf stades neufs ou entièrement rénovés, répartis dans six villes. Le Maroc fait partie des favoris après son parcours inédit jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 2022.

Tenant du titre, la Côte d’Ivoire avait réalisé un parcours presque incroyable lors de la dernière édition qu’elle organisait, tandis que le Nigeria espère faire mieux encore après avoir perdu la finale.

Le Sénégal de Sadio Mané est de retour après avoir remporté l’édition 2021, et l’Égypte espère que les spéculations autour de l’avenir de Mohamed Salah ne détourneront pas l’équipe de son objectif : décrocher une huitième couronne continentale, un record.

Pourquoi le Maroc accueille-t-il la compétition ?

La Guinée devait initialement organiser l’édition 2025, mais le pays ouest-africain s’est vu retirer l’organisation en 2022 lorsque la Confédération africaine de football (CAF) a estimé que les infrastructures et installations nécessaires ne seraient pas prêtes à temps. Le Maroc, qui avait été privé du tournoi en 2015, s’est alors proposé pour prendre le relais. Depuis 2013, chaque Coupe d’Afrique des nations a été déplacée en raison de problèmes liés au pays hôte initial.

Le tournoi devait à l’origine se dérouler en été, mais la CAF a accepté de le reporter afin d’éviter un chevauchement avec la nouvelle Coupe du monde des clubs de la FIFA.

La CAF avait déplacé la CAN en été en 2017, à partir de l’édition 2019 en Égypte. Ensuite, l’édition 2021, reportée d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, a été reprogrammée en janvier en raison des "conditions climatiques défavorables" pendant l’été dans le pays hôte, le Cameroun.

Pays et groupes

Le Maroc, vainqueur en 1976, est sous pression pour remporter ce qui ne serait que son deuxième titre continental. Les Lions de l’Atlas débuteront leur campagne dimanche face aux modestes Comores dans le nouveau stade Prince Moulay Abdellah, d’une capacité de 69 500 places. Le groupe A comprend également le Mali et la Zambie.

Le groupe B propose une affiche entre l’Égypte et l’Afrique du Sud, cette dernière ayant éliminé le Maroc lors de la précédente édition, tandis que l’Angola et le Zimbabwe tenteront de créer la surprise.

Le Nigeria est attendu en tête du groupe C, où les Super Eagles affronteront la Tunisie, l’Ouganda et la Tanzanie.

Le Sénégal et la République démocratique Congo s’affrontent dans le groupe D, aux côtés du Bénin et du Botswana. Lors de la dernière édition, la RDC n’avait été battu qu’en demi-finales par le futur champion, la Côte d’Ivoire.

L’Algérie est sous pression dans le groupe E après une élimination dès la phase de groupes lors de la dernière édition. Les Fennecs affronteront le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.

Le groupe F verra s’opposer le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, et le Cameroun, quintuple champion, dont la préparation a été perturbée par le limogeage de l’entraîneur sur fond de conflit avec le président de la fédération, Samuel Eto’o. Le Gabon et le Mozambique complètent ce groupe.

Le Ghana, quadruple vainqueur de la compétition, ne s’est pas qualifié.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Joueurs vedettes

Le visage du capitaine marocain Achraf Hakimi s’affiche — semble-t-il — sur presque tous les panneaux publicitaires à Rabat. Reste à savoir s’il se remettra à temps de sa blessure à la cheville pour participer au tournoi.

Mohamed Salah sera au centre de l’attention dans le camp égyptien, alors que les spéculations vont bon train sur un possible départ de Liverpool après qu’il a exprimé sa frustration quant à son temps de jeu. À 33 ans, Salah n’a jamais remporté la CAN, mais il s’en est approché en 2017 et en 2022, lorsque l’Égypte a atteint la finale.

Victor Osimhen demeure le joueur clé du Nigeria. Les absences sur blessure de l’attaquant de Galatasaray expliquent en grande partie pourquoi les Super Eagles ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du monde de l’an prochain.

L’attaquant de Manchester United Bryan Mbeumo sera essentiel pour les ambitions du Cameroun, tandis que Yan Diomandé est attendu comme l’un des grands animateurs de la Côte d’Ivoire après son excellent début de saison avec le club allemand de Leipzig.