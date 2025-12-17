Football : Rabat se met aux couleurs de la CAN 2025

À quatre jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc intensifie ses préparatifs. La capitale Rabat s’affirme comme une vitrine majeure des efforts du Royaume pour accueillir cette compétition d’envergure, illustrant ses ambitions sportives et internationales.

Dans les rues et sur les places publiques, les signes annonciateurs de la CAN se multiplient. Drapeaux africains, dispositifs de compte à rebours et décorations aux couleurs du tournoi transforment la ville en un avant-goût de l’événement.

L’enthousiasme des habitants est palpable. Karim Meskini, résident de Rabat, confie :

« L’ambiance sera exceptionnelle et les supporters attendent avec impatience le début du tournoi. »

Il rappelle que cette compétition s’inscrit dans une dynamique plus large, alors que le Maroc se prépare à relever le défi de la co-organisation de la Coupe du monde 2030.

Les infrastructures de transport ont également été mobilisées. Tramways, trains et gares ,dont une nouvelle station inaugurée près du Complexe Prince Moulay Abdellah, affichent désormais l’identité visuelle de la compétition.

Parallèlement, le Royaume a engagé d’importants travaux de rénovation et de modernisation des stades et de leurs abords dans plusieurs villes hôtes, notamment Rabat, Marrakech, Tanger et Casablanca. Ces améliorations visent à répondre aux normes de la Confédération africaine de football et à garantir de meilleures conditions pour les équipes et les supporters.

Comme de nombreux Marocains, Mustapha Yassine espère que cette compétition stimulera l’économie du pays : « Nous espérons des effets bénéfiques sur les plans économique, touristique et social, ainsi qu’un renforcement de l’image du Maroc sur la scène internationale. »

Le 21 décembre marquera le coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, avec plus de 250 000 billets déjà vendus et une importante affluence de supporters venus du continent et d’ailleurs. Cette édition promet de mettre le Royaume sous les projecteurs du football africain et international.