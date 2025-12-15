Maroc : au moins 37 morts dans des inondations à Safi

Au moins 37 personnes ont trouvé la mort au Maroc dans des inondations à Safi. La ville côtière a subi des crues soudaines suite aux récentes pluies torrentielles dans la nuit de dimanche à lundi.

Le ministère de l'Intérieur évoque des dégâts considérables - environ 70 maisons et commerces détruits puis au moins 10 véhicules emportés - mais aussi 14 personnes hospitalisées. Les médias locaux ont rapporté que les écoles avaient annoncé trois jours de fermeture.

D'autres villes du pays ont été touchées par ces inondations, notamment Tétouan, au nord, et la cité montagneuse de Tinghir.

Safi, une ville située sur la côte atlantique du Maroc, à plus de 320 kilomètres (200 miles) de la capitale Rabat, est une plaque tournante majeure pour les industries cruciales de la pêche et de l'exploitation minière du pays. Ces deux secteurs emploient des milliers de personnes pour la capture, l'extraction et la transformation des matières premières destinées à l'exportation. La ville, qui compte plus de 300 000 habitants, abrite une importante usine de transformation du phosphate.

Le changement climatique a rendu les conditions météorologiques plus imprévisibles au Maroc. L'Afrique du Nord a été frappée par plusieurs années de sécheresse, durcissant les sols et rendant les montagnes, les déserts et les plaines plus vulnérables aux inondations. L'année dernière, des inondations dans des régions montagneuses et désertiques, normalement arides ont causé la mort de près d'une vingtaine de personnes au Maroc et en Algérie.

Les inondations de cette semaine ont eu lieu après que 22 personnes ont été tuées dans l'effondrement de deux bâtiments dans la ville marocaine de Fès. Le Maroc a investi dans des initiatives de prévention des risques de catastrophe, mais les autorités locales n'appliquent souvent pas les codes de construction et les systèmes de drainage peuvent faire défaut dans certaines villes, selon la presse marocaine.

Les inégalités en matière d'infrastructures ont été au centre des manifestations menées par les jeunes qui ont secoué le pays au début de l'année.