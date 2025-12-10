Bienvenue sur Africanews

Maroc : 22 morts dans l’effondrement de bâtiments à Fès

Des secouristes et des habitants recherchent des survivants parmi les décombres de deux immeubles effondrés à Fès, au Maroc, le mardi 9 décembre 2025.   -  
By Africanews

Maroc

Deux immeubles de quatre étages se sont effondrés dans la ville de Fès, faisant 22 morts , selon les autorités.

Les bâtiments abritaient huit familles et le quartier a été évacué tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuelles personnes portées disparues.

Fès, troisième plus grande ville du Maroc et l’une des villes hôtes de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Coupe du Monde 2030, est connue pour sa vieille ville et ses souks médiévaux, mais souffre aussi d’infrastructures vieillissantes. Un précédent effondrement en mai avait déjà causé 10 morts dans un immeuble prévu pour être évacué.

Le non-respect des normes de construction et l’état dégradé de certains quartiers reflètent les problèmes structurels du pays, mis en lumière par des manifestations récentes dénonçant l’inégalité dans les services publics malgré les investissements dans les stades.

