Maroc : plusieurs régions dévastées par des inondations

Une oasis désertique est inondée en raison de fortes pluies à Tazarine, Zagora, dans le sud du Maroc, le dimanche 8 septembre 2024.   -  
By Ali Bamba

Maroc

Des orages et des crues soudaines ont causé des dégâts importants dans plusieurs régions du Maroc.

De violentes intempéries se sont abattues, dimanche et lundi, sur le Royaume, provoquant des inondations torrentielles dévastatrices dans les provinces du centre et du sud.

Les médias locaux parlent d'un bilan matériel considérable affectant habitats, infrastructures agricoles et réseaux routiers.

« Dimanche et lundi, il y a eu des orages. Nous prenons actuellement les mesures et précautions nécessaires, et nous préparons le matériel fourni par l'administration », explique, Mohamed Lahsan, responsable de la région d'Ajoukak.

Les inondations ont perturbé la circulation entre Marrakech et Moulay Brahim.

La catastrophe relance le débat sur l’urgence des mesures préventives face aux aléas climatiques.

