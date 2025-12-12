Turquie : la fresque du 'Bon Berger' exhumée à Iznik révèle les origines du christianisme

En Turquie, une découverte archéologique exceptionnelle vient d’être dévoilée : une fresque du IIIᵉ siècle représentant Jésus en 'Bon Berger', vêtu à la romaine.

Une œuvre rare, exhumée près d’Iznik, l’ancienne Nicée, berceau du christianisme. Cette tombe paléochrétienne, ornée de scènes uniques, pourrait bien réécrire l’histoire de la transition entre paganisme et christianisme."

"Cette fresque est l’un des rares exemples en Anatolie où Jésus est représenté avec des attributs romains. Le Bon Berger, symbole de protection et de salut, était crucial avant que la croix ne devienne le symbole universel du christianisme. Ici, nous avons peut-être le seul exemple de ce genre dans la région !" raconte Gulsen Kutbay, archéologue en chef

La tombe, datée du IIIᵉ siècle, une époque où les chrétiens étaient encore persécutés, révèle aussi des portraits de nobles et d’esclaves, ainsi que des scènes de banquet symbolisant le passage vers l’au-delà. Une transition unique entre paganisme et christianisme primitif.

Iznik, ancienne Nicée, est un lieu sacré pour les chrétiens. C’est ici qu’en 325 fut adopté le Credo de Nicée, encore récité aujourd’hui. Le pape Léon XIV s’y est rendu le mois dernier pour célébrer le 1700ᵉ anniversaire de ce concile. Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, lui a même offert une reproduction de la fresque du Bon Berger.

Cinq squelettes ont été découverts, dont ceux de deux jeunes adultes et d’un nourrisson de six mois. Les archéologues espèrent que des analyses approfondies révéleront davantage sur leur identité et leur époque.

Cette tombe hypogée d’Iznik est bien plus qu’une découverte archéologique. C’est un témoignage poignant de l’histoire du christianisme, à une époque où la foi naissante se heurtait encore aux persécutions. Une preuve de plus que l’Anatolie, terre de contrastes, a été le creuset d’une révolution spirituelle qui a marqué l’humanité.