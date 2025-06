Zimbabwe : Kirsty Coventry officiellement investie présidente du CIO

Kristy Coventry a été investie dans ses fonctions de nouvelle présidente du Comité international olympique lundi. C'était à l'occasion du 131e anniversaire de l'organisation.

Il s'agit de la première femme et première Africaine qui prend la tête du CIO. Et elle remplace à ce poste l'Allemand Thomas Bach.

"Vous avez placé votre confiance en une personne dont l'histoire est profondément ancrée dans le mouvement olympique. En tant qu'athlète olympique, elle sait ce que signifie vivre les valeurs olympiques. Elle sait comment diriger avec courage. Elle est animée par le désir de rendre au mouvement olympique ce qui a façonné sa vie. Aujourd'hui, elle entre dans l'histoire, Mme Kirsty Coventry", a déclaré, Thomas Bach, président sortant du CIO.

Thomas Bach, champion olympique d'escrime par équipes en 1976, quitte alors ses fonctions après la durée maximale de 12 ans. L'homme de 71 ans s'est vu remettre l'Ordre olympique en or par Kristy Coventry.

"Je suis très honorée de pouvoir parcourir ce chemin avec vous et j'ai hâte de voir tout ce qui m'attend, car je sais que j'ai la meilleure équipe pour me soutenir et soutenir notre mouvement au cours des huit prochaines années. Je vous remercie d'être ici avec nous tous aujourd'hui et je vous remercie du fond du cœur pour les huit prochaines années au cours desquelles nous entreprendrons ce voyage. Je vous remercie", a déclaré, Kirsty Coventry, présidente entrante du CIO.

Kirsty Coventry, 41 ans et double médaillée d'or olympique de natation pour le Zimbabwe, avait remporté de manière décisive une élection de sept candidats en mars dernier.

Elle dirigera le CIO pendant les huit prochaines années, y compris les Jeux d'été de 2028 à Los Angeles.