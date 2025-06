CIO : la Zimbabwéenne Kirsty Coventry face à de nombreux défis

La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a officiellement entamé ses huit ans de mandat en tant que 10e présidente du Comité international olympique.

Âgée de 41 ans, l'ancienne championne olympique de natation, installée le 23 juin dernier, est la première femme, première Africaine et plus jeune personne à diriger un mouvement mondial. Une réussite accompagnée de nombreux challenges.

"Les questions sur le mouvement woke, l'agenda de l'inclusion, les athlètes transgenres sont d’actualité. A part cela, les Jeux Olympiques arrivent aux Etats-Unis, qui deviennent un épicentre du sport. La géopolitique autour des États-Unis n'aide pas, car il y a beaucoup d'agitation dans le monde en ce moment. Elle doit donc faire taire les voix. Elle a un gros travail à faire pour que le mouvement olympique soit perçu comme agnostique, situé au milieu, et comme un moyen de célébrer le talent", souligne Barry Manandi, un analyste sportif.

Lors de sa campagne, Kirsty Coventry a fait une série de promesses que beaucoup comme Thabani Gonye, président du Comité olympique du Zimbabwe, espèrent voir se réaliser.

"L'une des questions qu'elle a abordées est le soutien aux athlètes avant qu'ils ne commencent. Les opportunités pour les athlètes féminines et leur protection. Et elle a envisagé, elle a parlé de donner à de nouvelles régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient - celles qui n'ont pas accueilli les Jeux olympiques - une partie de ce qui va être la zone de concentration", a déclaré M. Gonye.

La septuple médaillée olympique s'est engagée à tirer parti de sa propre expérience pour améliorer le bien-être des sportifs, et développer les intérêts commerciaux et marketing de cette compétition mondiale.