La CEDEAO baisse les taxes aériennes pour faire chuter le coût des vols

Réunis à Abuja en décembre 2024, les chefs d’État de la région ont approuvé la suppression de plusieurs taxes sur le transport aérien et une réduction de 25 % des frais passagers et de sûreté.

Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Pendant des années, l’aviation ouest-africaine a été freinée par des taxes et redevances trop nombreuses. Selon des études régionales et internationales, les passagers peuvent parfois payer jusqu’à 66 frais différents, et les compagnies aériennes plus de 100 taxes. Une situation qui pénalise les voyages, le tourisme et le commerce.

La nouvelle loi adoptée par la CEDEAO vise à aligner la région sur les standards internationaux et à relancer le secteur. Les effets attendus : des billets moins chers, une hausse du trafic, des compagnies renforcées et davantage d’opportunités économiques.

Les États membres devront adapter leurs législations, tandis que les compagnies aériennes sont invitées à répercuter ces baisses sur les voyageurs. La CEDEAO mettra en place un mécanisme de suivi et soutiendra d’autres initiatives, comme des installations de maintenance communes et des normes de sécurité harmonisées.