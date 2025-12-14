Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Cédéao : stabilité politique et sécurité au cœur du sommet ouest-africain

Cédéao : stabilité politique et sécurité au cœur du sommet ouest-africain
Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu assiste à une réunion de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, le dimanche 22 juin 2025.   -  
Copyright © africanews
Olamikan Gbemiga, Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

Nigéria

Les dirigeants de la Cédéao se retrouvent à Abuja pour évaluer la stabilité politique et sécuritaire de la sous-région.

Pour Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone et nouveau président de la conférence des chefs d’État de l’organisation, il s’agit d’un premier sommet marqué par un ordre du jour particulièrement dense.

Parmi les points prioritaires figure le maintien, voire le renforcement, des quelque 200 soldats de la force en attente déployés au Bénin après le coup d’État avorté du 7 décembre. La participation éventuelle de contingents supplémentaires venus de Sierra Leone ou du Ghana sera également examinée.

La crise en Guinée-Bissau constitue un autre sujet majeur. Après le renversement du président Umaro Sissoco Embalo le 26 novembre, la Cédéao devra décider des sanctions à appliquer. De leur côté, 17 organisations et mouvements de la société civile ouest-africaine appellent à la publication immédiate des résultats des élections présidentielle et législatives du 23 novembre, estimant qu’ils peuvent encore être proclamés conformément à la loi électorale. Selon Alseny Farinta Camara, coordinateur du mouvement Tournons la page, la Cédéao dispose des moyens de faire respecter la volonté du peuple bissau-guinéen.

Le sommet abordera également la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers. Un an après l’activation en urgence de la force en attente pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent, un nouveau mémorandum dresse un constat préoccupant : la menace s’étend désormais de manière continue du nord de la Côte d’Ivoire au nord du Nigeria, soulignant la nécessité d’une coordination régionale renforcée.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.