La CEDEAO exige le retour rapide à un régime civil en Guinée-Bissau

À l'issue du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tenu à Abuja dimanche, au Nigeria, le bloc régional a rejeté le programme de transition des militaires de la Guinée-Bissau et exigé un retour rapide à l'ordre civil.

La CEDEAO menace d'imposer des sanctions ciblées à tous ceux qui entraveraient le processus démocratique. Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone et Président de la CEDEAO a critiqué cette régression démocratique : les architectes de la CEDEAO ont compris que la démocratie est inséparable de la paix, de la justice et du développement. Aujourd'hui, cet ordre démocratique est mis à l'épreuve. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement menace notre stabilité régionale, sape les droits de nos citoyens et affaiblit notre avenir collectif. L'instabilité en Guinée-Bissau et la tentative de coup d'État au Bénin nous rappellent que la démocratie exige une vigilance constante et une action fondée sur des principes.

La CEDEAO avait déjà été secouée par une série de coups d’Etat entre 2020 et 2023 au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger, pays toujours dirigés par des militaires. L'organisation a qualifié de progrès significatif le processus de transition en cours à Conakry. Le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima a lui rappelé la nécessité d'une unité de ce bloc avec les dissensions des pays de l'AES.

L'Afrique de l'Ouest n'est pas un assemblage aléatoire de frontières tracées au hasard. C'est une famille liée par la mémoire, la culture, la lutte et les aspirations. Comme dans toutes les familles, nous sommes en désaccord, nous contestons les idées et nous mettons à l'épreuve la patience des uns et des autres. Mais le désaccord n'efface pas l'appartenance. Les rivalités civiles n'annulent pas le sang partagé. Telle est la position du Nigeria. Nous restons persuadés que c'est la fraternité, et non la force, qui doit définir l'avenir de notre communauté.

Vu de l'Afrique de l'ouest, la CEDEAO bien qu'étant l'une des rares organisations régionales actives est critiquée pour son inaction face à certains régimes qui se perpétuent au mépris de la Constitution ou des droits et des libertés populaires. Elle accusée de suivre un agenda politique dicté par l'occident en occurrence la France.