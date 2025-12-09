Afrique du Sud : 5 suspects libérés pour recrutement pour la Russie

Le tribunal de première instance de Kempton Park a remis en liberté sous caution Nonkululeko Mantula, animatrice radio de 39 ans, ainsi que quatre hommes arrêtés dans le cadre d’une enquête sur un présumé réseau de recrutement de mercenaires pour la Russie.

Le Parquet national ne s’est pas opposé à leur libération, estimant qu’aucun élément ne justifiait un maintien en détention, tandis que les investigations se poursuivent sur de possibles ramifications.

Nonkululeko Mantula avait été interpellée avec quatre coaccusés après une dénonciation. Trois d’entre eux avaient été arrêtés alors qu’ils tentaient d’embarquer pour un vol à destination de la Russie.

Selon Phindi Mjonondwane, porte-parole du Parquet national, l’analyse du dossier n’a pas mis en évidence de motifs suffisants pour contester leur libération : « Il appartenait à l’État de démontrer que leur libération sous caution ne posait pas de problème pour la justice. Après avoir discuté avec l’enquêteur principal, nous avons été informés qu’aucun élément ne justifiait de s’y opposer. Nous ne nous y sommes donc pas opposés. Nous avons ensuite proposé différents montants de caution en fonction du rôle présumé de chacun des accusés. »

L’enquête a également mis en évidence les déplacements répétés de l’animatrice radio vers la Russie.

Toujours selon Mjonondwane : « L’enquête a révélé qu’elle s’est rendue en Russie environ cinq fois depuis septembre. C’est pourquoi nous avons demandé au tribunal de lui interdire de voyager à l’étranger. Elle ne pourra se déplacer qu’en Afrique du Sud. Et si elle doit se rendre dans une autre ville pour son travail, elle devra d’abord demander l’autorisation à l’enquêteur chargé du dossier. »

Ces arrestations s’inscrivent dans un contexte plus large : la police sud-africaine mène en parallèle une enquête visant une fille de l’ancien président Jacob Zuma, soupçonnée d’avoir recruté 17 hommes pour qu’ils combattent comme mercenaires pour la Russie en Ukraine.