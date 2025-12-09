Arsenal se prépare pour le déplacement à Bruges sans Rice, Trossard et Saliba

Arsenal s’est entraîné mardi dans son centre situé au nord de Londres avant de prendre la route vers la Belgique pour affronter le Club Brugge KV mercredi en UEFA Champions League.

Les Gunners restent sur une victoire convaincante 3-1 face au Bayern Munich il y a deux semaines, qui les a propulsés en tête de leur groupe avec cinq succès en autant de rencontres.

De son côté, le Club Brugge KV traverse une période difficile. Une série de résultats décevants a relégué le club à la troisième place du championnat belge et à la 26ᵉ position dans le classement de la Ligue des champions, hors des places qualificatives pour les phases à élimination directe. Nicky Hayen, sacré champion de Belgique en 2024, a été remplacé par l’ancien entraîneur Ivan Leko, qui fera son retour sur le banc à l’occasion de ce choc européen face à Arsenal.

Arsenal doit également gérer un effectif fragilisé par les blessures. William Saliba était absent de l’entraînement extérieur, tandis que Declan Rice et Leandro Trossard ont suivi une séance en intérieur. Une évaluation médicale ultérieure déterminera s’ils pourront participer au match en Belgique. Le duo Saliba–Gabriel n’a d’ailleurs pas été aligné ensemble lors des cinq dernières rencontres.

La semaine dernière, Arsenal a subi une défaite 2-1 contre Aston Villa, suite à un but tardif d’Emiliano Buendia, seulement la deuxième de la saison en Premier League. Manchester City en a profité pour réduire l’écart au sommet à seulement deux points.

Face à ces incertitudes, Mikel Arteta devra composer une équipe solide pour défendre la première place du groupe et poursuivre la dynamique européenne qui place Arsenal parmi les favoris de la compétition.