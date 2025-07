Football : le Ghanéen Thomas Partey inculpé pour agression sexuelle

L’international ghanéen Thomas Partey, récemment libéré de son contrat avec Arsenal, a été formellement inculpé par la police britannique pour cinq chefs de viol et un chef d’agression sexuelle, a annoncé vendredi 4 juillet 2025 le Metropolitan Police Service.

Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2021 et 2022 et concernent trois femmes différentes. L’enquête a été ouverte en février 2022, à la suite d’un premier signalement pour viol. Selon les autorités, les cinq chefs de viol concernent deux plaignantes, tandis que l’agression sexuelle aurait été commise sur une troisième femme.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Thomas Partey est sans club, son contrat avec Arsenal ayant pris fin le 30 juin dernier. Arrivé à Londres en 2020 en provenance de l’Atlético Madrid pour un montant estimé à 50 millions d’euros, il avait été un élément important du dispositif de Mikel Arteta, bien que sa progression ait été freinée par plusieurs blessures.

L’avocate du joueur, Jenny Wiltshire, a déclaré que son client « nie toutes les charges » et a souligné qu’il avait « pleinement coopéré avec la police et le parquet pendant toute la durée de l’enquête », soit plus de trois ans. Elle a ajouté qu’il « se réjouit désormais de pouvoir laver son honneur devant la justice ».

Thomas Partey est convoqué devant le tribunal de première instance de Westminster, à Londres, le mardi 5 août prochain.