Pâques : 40 chocolatiers belges exposent leurs oeuvres au profit de la recherche contre le cancer

Organisé jusqu’au 8 avril à l’hôtel Amigo, l’événement permet aux visiteurs de découvrir des créations en chocolat aussi originales qu’inventives, imaginées autour du thème « Plaisir en mouvement ». Trains, fusées, bicyclettes, carrosses ou montgolfières en chocolat noir, au lait ou blanc composent cette exposition, qui montre comment les chocolatiers belges réinventent la tradition de Pâques à travers la sculpture et le design, tout en renforçant l’image de la Belgique comme référence du chocolat en Europe. Lancé il y a quatre ans par le chocolatier Marc Ducobu, Bel’Oeuf a été imaginé pour réunir les artisans du pays et les pousser à se dépasser sur les plans artistique et technique. Certaines pièces nécessitent jusqu’à 18 kilos de chocolat et 25 heures de travail, tout en restant entièrement comestibles. Proposées à la vente à partir de 900 euros, elles permettent aussi de soutenir Télévie, grande initiative belge de financement de la recherche contre le cancer, tandis que les organisateurs espèrent envoyer un signal positif à un secteur fragilisé ces dernières années par les tensions sur le cacao et les maladies affectant les plantations.