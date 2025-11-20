Bienvenue sur Africanews

Football : Arsenal et le Rwanda mettent fin à leur partenariat

Bukayo Saka, joueur d'Arsenal, pendant le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes à Paris, le 7 mai 2025   -  
Copyright © africanews
Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Rwanda

Arsenal et le Rwanda mettront fin à leur collaboration en juin 2026 après huit saisons de partenariat, une décision commune selon le club anglais et le conseil rwandais de développement.

Le sponsor Visit Rwanda visible également sur les maillots du PSG, de l'Atlético Madrid ou encore du Bayern Munich suscite la controverse en dehors comme à l'intérieur des enseignes de football. Kigali est accusée de soutenir les tueries de masse perpétrées par le M23 qui a pris le contrôle des provinces du nord et du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, en leur fournissant munitions et soldats. En avril, une banderole supprimez Visit Rwandaavait été déroulée par les supporters des Gunners For Peace dans le stade Emirates.

Loin de la polémique, sur son site, Arsenal, justifie la fin de la collaboration par la stratégie rwandaise de diversification ses partenariats sportifs internationaux à de nouveaux marchés qui soutiennent ses ambitions en matière de tourisme et d'investissement. Parlant des bénéfices, Kigali a engrangé 650 millions de dollars de recettes touristiques et enregistré plus d'un million de visiteurs en 2024. Pendant cette collaboration débutée en 2018, le club anglais percevait selon des sources anglaises environ 10 millions de dollars par an.

