Real Madrid : Endrick prêté à Olympique Lyonnais jusqu'en fin de saison

Endrick, joueur du Real Madrid, célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe lors du match de football de la Liga espagnole entre le Real Madrid et Valladolid.   -  
By Ali Bamba

Espagne

L'attaquant brésilien du Real Madrid Endrick a rejoint le club français de Lyon sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

Le joueur de 19 ans, qui est arrivé à Madrid en provenance de Palmeiras en 2024 après avoir remporté plusieurs titres de champion du Brésil, a eu du mal à gagner du temps de jeu sous la houlette de l'actuel entraîneur Xabi Alonso, n'apparaissant que trois fois cette saison, alors qu'il avait fait 37 apparitions la saison dernière.

Endrick a marqué trois buts en 14 sélections avec le Brésil, mais n'a plus joué avec l'équipe nationale depuis la défaite 4-1 contre l'Argentine lors des qualifications pour la Coupe du monde en mars dernier.

Avec des opportunités limitées à Bernabéu, l'adolescent très apprécié espère qu'un passage réussi en Ligue 1 l'aidera à relancer ses perspectives internationales à l'approche de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

