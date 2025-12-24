Real Madrid : Endrick prêté à Olympique Lyonnais jusqu'en fin de saison

Espagne
L'attaquant brésilien du Real Madrid Endrick a rejoint le club français de Lyon sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.
Le joueur de 19 ans, qui est arrivé à Madrid en provenance de Palmeiras en 2024 après avoir remporté plusieurs titres de champion du Brésil, a eu du mal à gagner du temps de jeu sous la houlette de l'actuel entraîneur Xabi Alonso, n'apparaissant que trois fois cette saison, alors qu'il avait fait 37 apparitions la saison dernière.
Endrick a marqué trois buts en 14 sélections avec le Brésil, mais n'a plus joué avec l'équipe nationale depuis la défaite 4-1 contre l'Argentine lors des qualifications pour la Coupe du monde en mars dernier.
Avec des opportunités limitées à Bernabéu, l'adolescent très apprécié espère qu'un passage réussi en Ligue 1 l'aidera à relancer ses perspectives internationales à l'approche de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
