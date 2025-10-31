Réal Madrid : Mbappé reçoit le soulier d'or 2024-2025

Kylian Mbappé a déclaré vouloir rester au Real Madrid « pendant de nombreuses années » et remporter davantage de trophées avec le club après avoir reçu le Soulier d'or européen pour la saison 2024-2025.

Mbappé a marqué 31 buts en Liga la saison dernière, lors de sa première campagne avec Madrid, ce qui lui a permis de remporter pour la première fois de sa carrière ce prestigieux trophée individuel décerné par l'organisation European Sports Media.

« C'est un plaisir pour moi de remporter le Soulier d'or », a déclaré Mbappé lors d'une cérémonie organisée vendredi au Bernabéu en présence de l'entraîneur Xabi Alonso, de l'équipe du Real Madrid et du président Florentino Pérez.

« C'est un moment important pour moi, c'est la première fois que je remporte ce prix. Cela signifie beaucoup pour moi en tant qu'attaquant. »

Ce prix est décerné au meilleur buteur des championnats européens au cours d'une saison, selon un système de points pondéré qui favorise les buts marqués dans les championnats les plus compétitifs.