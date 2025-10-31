Réal Madrid : Mbappé reçoit le soulier d'or 2024-2025

Espagne
Kylian Mbappé a déclaré vouloir rester au Real Madrid « pendant de nombreuses années » et remporter davantage de trophées avec le club après avoir reçu le Soulier d'or européen pour la saison 2024-2025.
Mbappé a marqué 31 buts en Liga la saison dernière, lors de sa première campagne avec Madrid, ce qui lui a permis de remporter pour la première fois de sa carrière ce prestigieux trophée individuel décerné par l'organisation European Sports Media.
« C'est un plaisir pour moi de remporter le Soulier d'or », a déclaré Mbappé lors d'une cérémonie organisée vendredi au Bernabéu en présence de l'entraîneur Xabi Alonso, de l'équipe du Real Madrid et du président Florentino Pérez.
« C'est un moment important pour moi, c'est la première fois que je remporte ce prix. Cela signifie beaucoup pour moi en tant qu'attaquant. »
Ce prix est décerné au meilleur buteur des championnats européens au cours d'une saison, selon un système de points pondéré qui favorise les buts marqués dans les championnats les plus compétitifs.
01:10
Football : Ballon d'Or 2025 pour Dembélé, deux Africains dans le top 10
00:47
Football : Ousmane Dembelé remporte le Ballon d'Or 2025
01:44
Football : Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale en Espagne
01:18
Football : Mbappé accuse le PSG de "harcèlement moral"
00:40
Mondial des clubs : Antonio Rüdiger victime d'insultes racistes ?
01:16
Coupe du Monde des clubs : l’ère Alonso débute au Real Madrid