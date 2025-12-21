Afrique du Sud : au moins 9 morts et 10 blessés dans une fusillade près de Johannesburg

Neuf personnes sont mortes et au moins dix autres ont été blessées après qu'un groupe d'hommes armés ait perpétré une fusillade dans un pub sud-africain aux premières heures de dimanche, ont annoncé les autorités.

L'incident s'est produit peu avant 1 heure du matin dans le township de Bekkersdal, situé à 46 kilomètres à l'ouest de Johannesburg. Il s'agit de la deuxième fusillade de masse survenue en Afrique du Sud en trois semaines.

Selon la police, une douzaine de suspects inconnus à bord d'un minibus blanc et d'une berline argentée ont ouvert le feu sur les clients de la taverne KwaNoxolo, dans la section Tambo de Bekkersdal, et ont continué à tirer au hasard alors qu'ils fuyaient les lieux.

Le commissaire de la police provinciale, le général de division Fred Kekana, a déclaré à l'agence AP que neuf des assaillants étaient armés de pistolets 9 mm et qu'un autre semblait porter un fusil d'assaut.

Une chasse à l'homme a été lancée par les services d'enquête sur les crimes graves et violents de la province de Gauteng, en collaboration avec l'unité de recherche de la détection des crimes.

Plusieurs fusillades de masse ont eu lieu dans des bars - parfois appelés shebeens ou tavernes en Afrique du Sud - ces dernières années, notamment une fusillade de masse perpétrée par plusieurs suspects dans un bar sans licence près de la capitale sud-africaine, qui a fait au moins 12 morts et 13 blessés au début du mois.

Une autre fusillade a fait 16 morts dans le township de Soweto à Johannesburg en 2022. Le même jour, quatre personnes ont été tuées lors d'une fusillade de masse dans un bar d'une autre province.

Avec près de 26 000 homicides en 2024, soit plus de 70 par jour en moyenne, l'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde.

Les armes à feu sont de loin la principale cause de décès dans les homicides. Bien que ce pays de 62 millions d'habitants dispose de lois relativement strictes en matière de contrôle des armes à feu, les autorités affirment que de nombreux meurtres sont commis à l'aide d'armes à feu illégales.