Festival de Marrakech : "Promis le ciel" entre Europe et Afrique subsaharienne

Le film tunisien " Promis le ciel " concourt pour l’Étoile d’Or au Festival International du Film de Marrakech, l’un des festivals les plus prestigieux d’Afrique et du monde.

Déjà récompensé cette année par le prix Un Certain Regard à Cannes, le long-métrage explore le quotidien de trois femmes ivoiriennes à Tunis, sous le regard de la réalisatrice Erige Sehiri.

Erige Sehiri, qui a grandi à Lyon, explique l’origine du titre et la démarche du film : « J'ai voulu juste un moment de vie où l’on peut être dans un entre-deux, entre l'Afrique sub-saharienne et l'Europe. Le titre ‘Promis le ciel’ vient de toutes ces promesses que l’on se fait : celles des gouvernements à leurs citoyens, d’une mère à son enfant, ou d’un pasteur à ses fidèles. C’est toutes les promesses, divines ou pas, que l’on se fait les uns aux autres. »

Son expérience personnelle, en tant qu’enfant de migrants, a profondément nourri la création de ce film :

« Mes parents ont immigré en France dans les années 70. On s'est toujours interrogés sur la manière dont nous, Maghrébins, Arabes et musulmans, avons été traités en Europe. Pour ce film, je me suis demandé ce que nous faisons aux personnes qui viennent dans notre pays, surtout après tant de discours politiques xénophobes… »

La comédienne franco-sénégalaise Aïssa Maïga, qui incarne une femme musulmane devenue « pasteure » dans une église évangélique clandestine à Tunis, évoque son attachement au projet : « C'est un film très proche de mon cœur. Il est plein d'amour, d’humour et de poésie. Ce n’est pas misérabiliste, c’est un film qui nous fait rencontrer ces personnes et qui, je pense, change le regard. »

Le palmarès du Festival de Marrakech sera annoncé le 6 décembre. « Promis le ciel » est également en compétition officielle aux Journées Cinématographiques de Carthage en Tunisie, ce mois-ci. La sortie en salles en Tunisie est prévue après le festival.