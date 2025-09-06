Le film soudanais "Cotton Queen" à la Mostra de Venise 2025

Le premier long métrage de Suzannah Mirghani, une histoire sur le passage à l'âge adulte qui se déroule dans un village soudanais, est une rareté : une histoire qui se déroule au Soudan sans se concentrer sur les aspects négatifs du pays.

Le drame féministe « Cotton Queen » – l'un des rares films réalisés par des cinéastes soudanais – a été présenté en première mondiale cette semaine dans la section Semaine internationale de la critique du 82e Festival international du film de Venise, où il a été chaleureusement accueilli.

« C'est vraiment un rêve devenu réalité d'être ici », a déclaré Mirghani à l'Associated Press jeudi.

« Évidemment, c'est un peu difficile aussi parce que le Soudan est actuellement en guerre, donc il est difficile d'être heureux, mais je suis très heureuse de participer à ce film et je suis contente que le Soudan bénéficie d'une certaine visibilité qui ne se concentre pas uniquement sur ses aspects négatifs, que nous montrions une autre facette du pays, son aspect culturel », a-t-elle ajouté.

Le film se déroule dans un village rural soudanais qui vit depuis des générations de la culture du coton, où une adolescente nommée Nafisa (Mihad Murtada) grandit en écoutant sa grand-mère, la matriarche de la communauté Al-Sit, raconter des histoires de résistance contre les colonisateurs britanniques.

« Le coton occupe une place centrale dans l'histoire du Soudan, mais il est également associé à une longue histoire de souffrances et de colonialisme. Cette industrie était en effet un projet colonial britannique », explique Mirghani.

« Il est donc étroitement associé à la domination, à l'exploitation, et c'est une chose si délicate, si belle. J'ai donc vraiment joué sur ces contradictions entre le fait qu'il s'agisse d'une ressource à exploiter, mais aussi d'un élément qui soude la communauté », a-t-elle déclaré.

Mais lorsqu'un jeune entrepreneur étranger arrive avec des promesses de progrès et de coton génétiquement modifié, Nafisa se retrouve au cœur d'une lutte acharnée pour l'avenir du village.

Alors que la tradition se heurte au changement, elle commence à découvrir sa propre voix et son propre pouvoir. Déterminée à protéger ses terres et son héritage, Nafisa endosse un nouveau rôle qui transformera à jamais sa vie et sa communauté.

La cinéaste soudano-russe Mirghani, qui vit au Qatar, a réalisé un court métrage sur cette histoire au Soudan et souhaitait y retourner pour tourner un long métrage dans le même lieu, avec les mêmes acteurs. Mais lorsque la guerre a éclaté au Soudan, elle a été contrainte de tourner le film en Égypte.

« Le plus difficile n'était pas seulement le tournage... construire le Soudan en Égypte, mais aussi travailler avec les gens, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des réfugiés, les Soudanais qui ont émigré là-bas, dont beaucoup sont aujourd'hui des réfugiés. C'était donc difficile, non seulement à cause des problèmes de production habituels auxquels on doit faire face, mais aussi à cause du traumatisme psychologique très profond causé par la guerre. »

Le Festival international du film de Venise se déroule jusqu'au 6 septembre.