Maroc : début de la 22e édition du Festival du film de Marrakech

Le top départ a été donné vendredi. Marrakech au Maroc, vit au rythme de la 22e édition de son Festival international du film. Avec une présence remarquable de stars du cinéma et de créateurs, mais aussi des jeunes ‘’ audacieux’’.

Le jury est présidé cette année par le réalisateur et scénariste sud-coréen Bong Joon-ho. Cette année plus 80 films provenant de 31 pays participent à ce rendez-vous du 7e art devenu in contournable.

Le Festival International du film de Marrakech s’achève le 6 décembre.