Maroc : début de la 22e édition du Festival du film de Marrakech

Maroc
Le top départ a été donné vendredi. Marrakech au Maroc, vit au rythme de la 22e édition de son Festival international du film. Avec une présence remarquable de stars du cinéma et de créateurs, mais aussi des jeunes ‘’ audacieux’’.
Le jury est présidé cette année par le réalisateur et scénariste sud-coréen Bong Joon-ho. Cette année plus 80 films provenant de 31 pays participent à ce rendez-vous du 7e art devenu in contournable.
Le Festival International du film de Marrakech s’achève le 6 décembre.
01:35
Football : le trophée de la CAN à Londres pour la Diaspora Tour 2025
02:20
Hong-Kong : une exposition célèbre le 85e anniversaire de Bruce Lee
02:19
Chadwick Boseman a son étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame
01:00
Arrêt sur images du 20 novembre 2025
01:30
Maroc : des jeunes formés aux métiers traditionnels en péril
01:00
Arrêt sur images du 14 novembre 2025