Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

This Is Culture

this-is-culture

Maroc : début de la 22e édition du Festival du film de Marrakech

Les membres du jury de la 22e édition du Festival du film de Marrakech, au Maroc   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

Le top départ a été donné vendredi. Marrakech au Maroc, vit au rythme de la 22e édition de son Festival international du film. Avec une présence remarquable de stars du cinéma et de créateurs, mais aussi des jeunes ‘’ audacieux’’.

Le jury est présidé cette année par le réalisateur et scénariste sud-coréen Bong Joon-ho. Cette année plus 80 films provenant de 31 pays participent à ce rendez-vous du 7e art devenu in contournable.

Le Festival International du film de Marrakech s’achève le 6 décembre.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.