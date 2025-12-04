Cuba : au rythme des pannes d'électricité

Une panne d'électricité a frappé La Havane et le reste de la moitié occidentale de Cuba mercredi, laissant des millions de personnes sans électricité sur une île en proie à des coupures chroniques imputées à un réseau électrique vétuste.

Lázaro Guerra, directeur général du ministère de l'Énergie et des Mines, a déclaré que cette panne massive était due à une défaillance sur une ligne de transport reliant deux centrales importantes. Il a ajouté que l'électricité serait rétablie progressivement.

Cette panne a suivi deux jours de pénurie d'électricité aux heures de pointe sur toute l'île.

Une panne totale d'électricité a frappé Cuba en septembre, les autorités imputant cette situation au vieillissement des infrastructures et à la pénurie de carburant dans les centrales électriques. Les coupures de courant qui se poursuivent affectent également le service d'approvisionnement en eau et ont des répercussions sur le secteur commercial fragile de l'île.

Cuba traverse une grave crise économique qui s'est aggravée pendant la pandémie de coronavirus, qui a paralysé le secteur clé du tourisme, et qui a été exacerbée par un renforcement des sanctions américaines et l'échec d'une réforme financière interne visant à unifier la monnaie.

La moitié orientale de Cuba est également confrontée à des coupures d'électricité depuis que l'ouragan Melissa a frappé cette région fin octobre.