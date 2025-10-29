Ouragan Melissa : la Jamaïque dévastée, Cuba se prépare

La Jamaïque a été durement frappée par l’ouragan Melissa, le plus violent de son histoire moderne.

Classé en catégorie 5 lors de son arrivée sur la côte ouest, il a déchaîné des vents proches de 300 kilomètres à l’heure , provoquant des destructions d’ampleur inédite.

Des routes ont été coupées, des habitations emportées, et plusieurs localités demeurent isolées. Le Premier ministre Andrew Holmes a décrété la Jamaïque “zone sinistrée” alors que l’ampleur des pertes humaines reste encore inconnue.

Mardi soir, près de 530 000 Jamaïcains, soit les trois quarts des clients du réseau public, étaient privés d’électricité, selon le ministre chargé des collectivités.

Les autorités redoutent de nouveaux glissements de terrain et appellent la population à la plus grande vigilance, notamment face aux crocodiles susceptibles de quitter leurs habitats naturels avec la montée des eaux.

Melissa, rétrogradé en catégorie 3, poursuit sa route vers Cuba, où plus de deux cent mille personnes ont été évacuées par précaution. L'ouragan pourrait aggraver la grave crise économique que traverse Cuba, qui a déjà entraîné des coupures d'électricité prolongées ainsi que des pénuries de carburant de nourriture.

"Il y aura beaucoup de travail à faire. Nous savons que les dégâts seront importants", a déclaré le président cubain Miguel Díaz-Caneldans une allocution télévisée, assurant que "personne ne sera laissé pour compte et que toutes les ressources seront mises en œuvre pour protéger la vie de la population".

Dans le même temps, il a exhorté la population à ne pas sous-estimer la puissance de Melissa, "la plus forte tempête qui ait jamais frappé le territoire national".