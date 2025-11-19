Bienvenue sur Africanews

L'ouragan Melissa paralyse encore l'éducation à Cuba, en Haïti et en Jamaïque

By Rédaction Africanews

ouragan Melissa

A Cuba, en Haïti et en Jamaïque, les systèmes éducatifs peinent encore à se remettre des affres de l’Ouragan Melissa.

Dans les trois pays, la scolarité d’au moins 477 000 enfants reste en effet perturbée, trois semaines après le passage de la tempête. Selon l’Organisation des Nations unies.

Alors des écoles endommagées par le cyclone restent fermées dans ces pays des caraïbes. Provoquant de vacances pour de nombreux élèves. Tandis que d’autres tentent d’étudier dans des endroits temporaires non adaptés.

Face à ce tableau, des organismes du système des Nations unies dont l’UNICEF, tentent de proposer leur aide. Entre fourniture de kits scolaires et réhabilitation des bâtiments endommagés.

La tempête qui a touché les Caraïbes fin octobre a affecté plus de 5 millions de personnes à Cuba, en Haïti et en Jamaïque d’après les chiffres de l’Organisation de l’Organisation de Nations unies.

