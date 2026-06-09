Cuba : un puissant séisme au large secoue La Havane

Un puissant séisme sous-marin a secoué Cuba le 8 juin. D’une magnitude d’environ 6,1, il a été ressenti dans l’ensemble de La Havane et a entraîné, par précaution, l’évacuation d’immeubles de bureaux et de tours d’habitation dans toute la capitale. Les autorités n’ont fait état d’aucun blessé ni de dégâts importants dans l’immédiat. Parmi les bâtiments évacués figurait l’historique Lonja del Comercio, au centre de La Havane, où employés et visiteurs se sont rassemblés dans les rues avoisinantes pendant que les autorités évaluaient la situation. Des témoins ont décrit des secousses brutales qui ont fait bouger bureaux, ordinateurs et autres équipements. Des personnes présentes dans l’édifice racontent que la secousse a provoqué des moments de confusion, les occupants se précipitant dans les escaliers pour gagner la rue. Une témoin explique qu’elle a compris que quelque chose n’allait pas lorsque son écran d’ordinateur s’est mis à trembler, peu avant que ses collègues réagissent et que l’évacuation ne commence. Le séisme a été ressenti dans plusieurs quartiers de la capitale cubaine, poussant de nombreux habitants à quitter temporairement leur domicile ou leur lieu de travail jusqu’à ce que les autorités confirment l’absence de danger immédiat. L’épisode a également ravivé le souvenir d’anciens tremblements de terre, certains habitants soulignant que des secousses d’une telle intensité restent rares à La Havane. À titre préventif, les procédures d’urgence ont été déclenchées tandis que des ingénieurs et des responsables procédaient à des inspections de sécurité. Ces évacuations ont aussi mis en lumière les inquiétudes concernant l’état du parc immobilier vieillissant de La Havane, dont une grande partie remonte à plusieurs décennies. Ce séisme survient alors que Cuba est confrontée à de plus larges défis en matière d’infrastructures, ce qui rend d’autant plus cruciales des évaluations rapides de la sécurité après tout événement sismique majeur.