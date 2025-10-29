Bienvenue sur Africanews

Cuba : d'importants dégâts après le passage de l'ouragan Melissa

Les habitants évacuent avant l'arrivée de l'ouragan Melissa à Canizo, une commune de Santiago de Cuba, mardi 28 octobre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Cuba

Après la Jamaïque, l’ouragan Melissa touche Cuba, causant d’importants dégâts avec des vents dépassant mercredi, les 200 kilomètres par heure.

À Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, des vents violents et de la pluie ont balayé les rues avant le lever du soleil.

L’état d’alerte a été déclaré dans l’est de l’île. Au moins 700 000 personnes ont été mises à l’abri alors que plusieurs personnes ont quitté les côtes à l’approche de l’Ouragan.

La tempête évolue entre les catégories 3et 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson. Les autorités cubaines appellent les habitants à la prudence, après le passage de l’ouragan Melissa dans l'est de Cuba, car il y aura "des ondes de tempête, des crues soudaines et des glissements de terrain", selon le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

