Rugby : découvrez le tirage au sort de la Coupe du monde 2027

Le pays hôte, l’Australie, et la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, ont été versés dans le même groupe mercredi pour la Coupe du monde de rugby 2027 élargie, avec le vainqueur susceptible d’affronter le champion en titre, l’Afrique du Sud, en quarts de finale.

La Nouvelle-Zélande, numéro 2 mondiale, a été la dernière équipe tirée au sort par le président de World Rugby, Brett Robinson, à Sydney. L’Australie avait déjà été placée dans la poule A depuis le deuxième chapeau, qui regroupait les équipes classées de la 7ᵉ à la 12ᵉ place.

"En tant qu’Australien, tu as toujours envie d’affronter la Nouvelle-Zélande", a déclaré le capitaine des Wallabies, Harry Wilson, avant de proposer que la confrontation de la Bledisloe Cup soit le match d’ouverture du tournoi. "Le match d’ouverture d’une Coupe du monde, difficile de faire mieux ! Dans une Coupe du monde, si tu veux la gagner, tu dois battre les meilleures équipes, et ils sont évidemment parmi les meilleures du monde."

Les All Blacks restent sur une série de 11 victoires consécutives contre l’Australie, double championne du monde tombée au 7ᵉ rang mondial. Les rivaux trans-tasmaniens seront rejoints dans leur poule par le Chili et Hong Kong.

Champions du monde

L’Afrique du Sud, qui vise un troisième titre consécutif, a été l’avant-dernière équipe tirée au sort et se retrouve dans la poule B avec l’Italie, la Géorgie et la Roumanie. Cela signifie que les finalistes de 2023 pourraient se retrouver en quarts de finale si les Springboks et les All Blacks terminent en tête de leur groupe.

"Nous sommes satisfaits du groupe dans lequel nous avons été placés, mais c’est une Coupe du monde, et chaque équipe jouera avec passion et fera tout pour représenter sa nation avec fierté", a déclaré l’entraîneur des Springboks, Rassie Erasmus, dans un communiqué. "Il y a déjà eu des surprises dans ce tournoi, donc nous devrons être prêts mentalement et physiquement pour chaque match."

L’Angleterre, victorieuse de la dernière Coupe du monde disputée en Australie en 2003, a été versée dans la poule F avec le Pays de Galles, les Tonga et le Zimbabwe.

L’Argentine, classée 6ᵉ mondiale, rejoint la poule C avec les Fidji, l’Espagne et le Canada, tandis que la France, finaliste à trois reprises, affrontera le Japon, les États-Unis et les Samoa dans la poule E. L’Irlande se retrouve dans la poule D avec l’Écosse, l’Uruguay et le Portugal.

Affiches

"Il y a beaucoup d’affiches — Angleterre-Pays de Galles, Irlande-Écosse — de nombreux regroupements où les équipes se connaissent et se rencontrent souvent", a déclaré le sélectionneur australien Joe Schmidt. La Nouvelle-Zélande "regardera l’Australie en se disant : ‘Au moins, on sait à qui on aura affaire.’ C’est une bataille trans-tasmanienne que les deux équipes vont adorer."

Le sélectionneur français Fabien Galthié affirme que son équipe pouvait gagner le tournoi après avoir échoué sur son sol en 2023, battue d’un seul point en quart de finale par l’Afrique du Sud.

"Oui, c’est notre ambition. De manière très claire, je dis oui", a assuré Galthié. "La France ne l’a jamais fait et c’est notre ambition : être les premiers pour toujours. La pression est toujours là, c’est normal." Galthié s’est dit satisfait du tirage, tout en restant prudent. "L’équipe que nous connaissons le mieux est le Japon ; nous les affronterons d’ailleurs à Tokyo cet été", a-t-il déclaré. "C’est un groupe qui nous semble abordable. Il est parfait pour construire de la dynamique."

Phases de poule

Le deuxième de la poule A affrontera le deuxième de la poule E, probablement le Japon, en huitièmes de finale, puis probablement l’Angleterre en quarts. Les vainqueurs des poules C et D sont destinés à se rencontrer en quart de finale.

Les Français sont favoris pour terminer en tête de la poule E, ce qui leur offrirait un huitième de finale contre le deuxième de la poule D et probablement un quart contre le vainqueur du duel entre les deuxièmes des poules C et F.

Le tournoi a été élargi à 24 équipes pour l’édition 2027, qui débutera à Perth le 1ᵉʳ octobre et s’achèvera par une finale à Sydney le 13 novembre.

Classement

Les équipes ont été réparties en quatre chapeaux de six selon le classement World Rugby au moment du tirage. Chacune des six poules contient une équipe issue de chacun des quatre chapeaux.

Les Australiens, champions du monde en 1991 et 1999 et finalistes la dernière fois que le tournoi a été organisé chez eux, ont manqué une tête de série dans le top 6 après leur première tournée européenne de novembre sans victoire depuis 1958.

L’ajout de quatre équipes signifie que le tournoi comportera pour la première fois des huitièmes de finale, un stade qui, selon le président de World Rugby, Brett Robinson, "apportera plus d’incertitude, un suspense précoce à élimination directe et encore plus de spectacle dès les premiers matchs".