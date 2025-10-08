Huit grandes nations du rugby s’opposent au projet dissident R360

Huit des plus grandes nations du rugby mondial ont officiellement interdit à leurs joueurs de participer à la nouvelle organisation dissidente R360, qui prévoit de lancer une série de matchs en plusieurs villes.

L’Angleterre, la France, l’Irlande, l’Écosse, l’Italie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont publié une lettre commune pour avertir les joueurs et joueuses de bien réfléchir avant d’accepter les offres de R360. Ces fédérations craignent que le projet ne fragilise l’écosystème du rugby en créant une compétition hors du cadre officiel, qui pourrait rendre les participants inéligibles à la sélection nationale.

Selon leurs déclarations, R360 aurait déjà contacté plus de 200 joueurs masculins et plusieurs joueuses de premier plan, notamment lors de la récente Coupe du monde féminine en Angleterre. Les organisateurs, dirigés par l’ancien international anglais Mike Tindall, affirment avoir obtenu un financement pour trois ans et souhaitent lancer la série en septembre 2024.

Les fédérations mettent en garde contre un projet qui, selon elles, pourrait favoriser des profits pour une petite élite, au détriment du développement du rugby à l’échelle globale. La lettre insiste aussi sur le fait que participer à R360 limiterait la possibilité pour les joueurs de représenter leur pays, ce qui pourrait affaiblir l’ensemble de l’écosystème rugbystique.

De leur côté, les responsables de R360 assurent que leur série proposera un calendrier adapté, libérant les joueurs pour les matches internationaux et réduisant leur charge de travail. Dans un communiqué, R360 affirme vouloir offrir une nouvelle plateforme pour attirer une audience mondiale et dynamiser le sport.

Le projet est encore en phase d’évaluation, mais la majorité des fédérations restent vigilantes. La fédération galloise, tout en ne signant pas la lettre commune, a indiqué qu’elle pourrait modifier ses règles de sélection si ses joueurs participaient à R360.

Pour l’instant, World Rugby, l’instance dirigeante mondiale, examine le dossier, après avoir reçu 120 pages de documents soumis par R360. La décision sur la validation ou non du projet devrait intervenir prochainement.