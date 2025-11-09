Bienvenue sur Africanews

Rugby : le XV de France dominé par les Springboks

Le Sud-Africain Grant Williams, après le match de rugby à XV de la tournée d'automne entre la France et l'Afrique du Sud à Saint-Denis.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud, champions du monde en titre de rugby à XV, a dominé l’équipe de France au Stade de France à Saint-Denis, s’imposant 32 à 17.

Les Springboks ont une nouvelle fois confirmé, lors de cette tournée d’automne, leur supériorité à Paris, où ils ont remporté 11 de leurs 14 confrontations contre les Bleus.

Malgré une entame prometteuse des Français et deux essais de Damian Penaud, l’efficacité sud-africaine a rapidement pris le dessus.

L’expulsion de Lodewyk De Jager pour un plaquage dangereux n’a pas freiné les champions du monde, qui ont su profiter des fautes françaises pour inscrire des essais décisifs par Cobus Reinach, André Esterhuizen et Grant Williams, tandis que Sacha Feinberg-Mngomezulu a parfaitement assuré transformations et pénalités.

Les Springboks ont ainsi fait preuve d’une grande maîtrise, tant mentale que physique, face à une équipe de France privée de son capitaine Antoine Dupont.

Après cette victoire, les Sud-Africains enchaîneront trois nouveaux matchs lors de leur tournée d’automne : contre l’Italie le 15 novembre à Turin, l’Irlande le 22 novembre à Dublin, et le Pays de Galles le 29 novembre à Cardiff.

