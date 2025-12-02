Le Crédit Suisse et UBS inculpés pour blanchiment d'argent au Mozambique

Un ancien cadre du Crédit Suisse accusé de blanchiment d'argent dans une affaire impliquant des entreprises publiques au Mozambique. Les autorités suisses accusent aussi la banque de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher ces agissements.

Le Crédit Suisse, qui a fusionné avec UBS il y a deux ans, aurait accordé en 2013 des prêts d'un montant total de plus de 2 milliards de dollars à trois entreprises publiques mozambicaines. Trois ans plus tard, ces transactions figuraient dans le "scandale de la dette du Mozambique".

L'acte d'accusation rendu le 25 novembre concerne le transfert en 2013 de près de 7,9 millions de dollars du ministère mozambicain de l'Économie et des Finances vers un compte du Crédit Suisse. La grande majorité des fonds a ensuite été transférée vers des comptes aux Émirats arabes unis, selon le bureau du procureur général.

Selon l'acte d'accusation, le responsable de la conformité du Crédit Suisse était conscient que les fonds provenant du Mozambique "pouvaient être d'origine criminelle", mais n’a pas permis le signalement au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) préférant juste "mettre fin" à la relation commerciale.

Le Crédit Suisse n'a signalé l'affaire qu'en 2019, après que le ministère américain de la Justice a annoncé l'ouverture d'une procédure pénale en rapport avec les prêts accordés au Mozambique.

Le bureau du procureur général a affirmé que la négligence du responsable de la conformité, dont le nom n'a pas été divulgué, avait permis le blanchiment des fonds et a déclaré que le Crédit Suisse n'avait pas pris les mesures "nécessaires et raisonnables" pour y mettre fin.

UBS a été accusée d'être "pénalement responsable", a déclaré le bureau.

Dans un mail, UBS a déclaré : "Nous rejetons fermement les conclusions du bureau du procureur général et défendrons vigoureusement notre position".

Le bureau du procureur général a déclaré qu'il poursuivait deux autres personnes dans le cadre de l'affaire du Mozambique.