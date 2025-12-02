Bienvenue sur Africanews

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas se retirent du projet gazier Mozambique LNG

By Ali Bamba

Mozambique

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé lundi leur retrait du projet Mozambique LNG.

Le gigantesque projet gazier de TotalEnergies et ExxonMobil avaient été suspendus après une offensive djihadiste dans la ville de Palma en mars 2021 qui avait fait 800 morts.

TotalEnergies qui a annoncé la reprise des activités lundi, se retrouve privé de ses principaux soutiens institutionnels, notamment le financement britannique, d’un montant de 1,15 milliard USD.

Londres juge l’investissement trop risqué en raison de la menace djihadiste sur le site.

Tandis que les Pays-Bas réfléchissaient aussi à sortir du projet, TotalEnergies a devancé leur décision, en se passant de leur garantie de financement couvrant un prêt bancaire.

Le projet coûte au total 20 milliards de dollars d'investissements et l'entreprise française n'a pour l'instant pas réagi à ce retrait de financement britannique.

